Der 17-jährige Wael Mohya war beim 0:0 gegen Paderborn bester Spieler. Trainer Alexander Blessin plant, den Talentsprung zu managen, um ihn fit zu halten.

Beim letzten Samstag ausgetragenen Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Aufsteiger SC Paderborn endete das Duell mit einem torlosen Unentschieden. Trotz des fehlenden Erfolgs überzeugte der 17-jährige Wael Mohya als jüngster Spieler im Kader der Fohlen als bester Feldspieler auf dem Platz. Fast jede offensive Aktion der Heimmannschaft lief über den frischgebackenen U21-Nationalspieler, der durch seine Dynamik und Technik die Abwehr der Gäste massiv unter Druck setzte.

Highlights und offensive Steuerung

Mohya steuerte in diesem Spiel zwei entscheidende Momente bei, die das Spielgeschehen maßgeblich prägten. In einer entscheidenden Phase bereitete er mit einem starken Ballgewinn die Riesenchance von Robin Hack vor, der die Gelegenheit jedoch nutzen sollte. Später leitete der Youngster auch den Vorgang ein, der zur Torfolge von Joe Scally führte, welches zwar gezählt wurde, später aber annulliert wurde. Seine Fähigkeit, das Spiel tempomäßig zu bestimmen, war im ersten Durchgang unbestritten.

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Strategische Rücksichtnahme von Blessin

Trainer Alexander Blessin, 53 Jahre alt, erkannte die herausragende Leistung des Jugendlichen und betonte die Notwendigkeit, ihn in den kommenden Wochen bewusst zu schonen. Der Coach erklärte, dass es wichtig sei, auch mal einen Cut zu machen, um Wael Mohya die benötigten Spiele und Erholung zu gönnen. Da der 17-Jährige mit hohem Einsatzniveau agierte, müsse man ihm die Zeit gönnen, um Frische zu tanken. Dies ist ein essenzieller Teil des Managements für ein solches Talent in der Profisparte.

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Rolle der Ersatzkräfte und Verletztenvorsorge

Um das Tempo hochzuhalten, stehen dem Trainerpool mit Jens Castrop, 23 Jahre alt, und Franck Honorat, 30 Jahre alt, erfahrene Alternativen zur Verfügung. Honorat wird nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen und könnte auch für Mohya einspringen. Blessin hatte sich von den frisch zurückkehrenden Spielern wie Castrop und Kühn erwartet, dass sie mehr Energie in die Partie bringen. Diese erhoffte Entlastung war im Duell gegen Paderborn jedoch noch nicht vollumfänglich spürbar, da die Spieler nach ihren langen Verletzungspausen noch nicht ganz bei der alten Form waren.

Entwicklung und künftige Integration

Trotz der fehlenden Ergebnisse durch die Ersatzbank nannte der Trainer Momente von Wael Mohya über die Außenpositionen als gute Entlastungsangriffe. Die Taktik, den Jungen sporadisch einzubauen, soll fortgesetzt werden, um seine physische Belastbarkeit zu wahren. Die Beobachtung, dass in der zweiten Halbzeit die nötigen Körner fehlten, unterstreicht die Wichtigkeit der Rotation. Borussia Mönchengladbach setzt dabei auf eine langfristige Perspektive, die sowohl die aktuelle Leistung als auch die Gesundheit des Talentpools im Fokus hat.