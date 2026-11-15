Wael Mohya im DFB-Kader: Christoph Kramer lobt Gladbach-Talent

Wael Mohya erhält erstmals Einladung in die deutsche Nationalmannschaft. Christoph Kramer würdigt das Gladbach-Talent und gibt Tipps für den Umgang mit der Aufmerksamkeit.

Wael Mohya steht als siebzehnjähriges Talent im Fokus der deutschen Fußballöffentlichkeit und gilt nun auch als Hoffnungsträger der Nationalmannschaft. Der dribbelstarke Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach wurde erstmals in den A-Nationalmannschaftskader von Bundestrainer Jürgen Klopp berufen. Diese Nominierung markiert einen bedeutenden Karrierehöhepunkt für den jungen Star, der durch seine überzeugenden Leistungen in der Bundesliga die Aufmerksamkeit des DFB auf sich gezogen hat.

Kramer lobt Mohyas Entwicklung

Die Nominierung findet große Zustimmung bei den Legenden des deutschen Fußballs. Christoph Kramer, Weltmeister von 2014 und ehemaliger Mönchengladbacher, äußerte sich begeistert über die Wahl seines ehemaligen Teamkollegen. Er bezeichnet Wael Mohya als einen Riesentypen und betonte, dass er sich über die Berufung des Jugendlichen enorm freue. Kramer macht deutlich, dass seine Freude nicht nur an der Lokalverbundenheit liegt, sondern vor allem an der persönlichen Sympathie zu dem Talent.

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Persönlichkeit und Bodenständigkeit

Christoph Kramer äußerte auch seine Einschätzung zur psychologischen Disposition des jungen Spielers. Er sei zuversichtlich, dass Wael Mohya die neuen Erfahrungen wie ein Schwamm aufnehmen und diese positiv für seine weitere Karriereentwicklung nutzen werde. Der 35-Jährige machte sich keinerlei Sorgen, dass der Teenager die Fülle an Aufmerksamkeit vergessen könnte. Er verneinte die Gefahr, dass er seinen Boden verliert, und zeigte sich überzeugt von der Stabilität des Spielers.

Ablauf der Nominierung und Debütplan

Wael Mohya war im Kader für das Nations-League-Spiel in Serbien nicht aktiv und gehörte nicht zur Reisegruppe. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für Deutschland. Auch für das anstehende Heimspiel gegen die Niederlande am kommenden Montag um 20.45 Uhr bleibt der Siebzehnjährige vorerst außen vor. Er wird nicht zu den 23 Profis gehören, die für das Match nominiert sind. Sein Pflichtdebüt für die A-Nationalmannschaft wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr stattfinden.

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Einfluss des Gladbach-Publikums

Christoph Kramer sieht im Umfeld von Borussia Mönchengladbach einen idealen Nährboden für die weitere Entwicklung des DFB-Spielers. Er verwies darauf, dass das Publikum im Stadion am Niederrhein besonders sensibel und feinfühlig mit jungen Talenten umgehe. Diese Atmosphäre könne Wael Mohya nur beflügeln und ihm Sicherheit geben. Kramer betonte, dass die Unterstützung der Fans den Druck nehmen und das Selbstvertrauen des Talentes stärken wird.

Position der Borussia im Vergleich

Neben den nationalen Erfolgen steht Wael Mohya im Dienst von Borussia Mönchengladbach vor sportlichen Herausforderungen. Das Team liegt mit nur vier Punkten nach neun Spieltagen in der Tabelle weit unten. Christoph Kramer erklärte in der letzten Saison hatte die Mannschaft nach neun Tagen sechs Punkte gesammelt. Er rief zur Ruhe auf und warnte davor, Panik auf der Titanic zu verbreiten. Er ist überzeugt, dass die Mannschaft die schwierige Situation überstehen wird.