Wael Mohya im Kader: Jürgen Klopp nominiert Gladbach-Talent

Bundestrainer Jürgen Klopp hat das 17-jährige Wael Mohya für die Nationalmannschaft nominiert. Das Wunderkind aus Gladbach reist am 13. November nach Serbien.

Das Fußball-Wunderkind Wael Mohya aus Mönchengladbach hat eine bedeutende Berufung erhalten. Der 17-Jährige gehört nun zum Kreis der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp. Dies geschieht unmittelbar nach einer bitteren 1:3-Niederlage von Borussia Mönchengladbach beim Hamburger SV.

Klangvoller Anruf vom Bundestrainer

Bundestrainer Jürgen Klopp (59) informierte das Talente persönlich am Dienstagabend über die Nominierung. Er teilte mit, dass Wael Mohya für die beiden bevorstehenden Nations-League-Partien vorgesehen ist. Der erste Auftritt ist für den 13. November in Serbien angesetzt, drei Tage später folgt das Spiel gegen die Niederlande.

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Mohya beschrieb den Moment als großen Ehre, als er den Anruf entgegennahm. Er wusste bereits, dass der Bundescoach ihn im Blick hatte, da sie in den Monaten zuvor über den gemeinsamen Weg gesprochen hatten. Die Nachricht zählte für ihn zu den besten, die er jemals erhalten hatte.

Entscheidung gegen Marokko zugunsten Deutschlands

In den vergangenen Monaten erwog Wael Mohya gemeinsam mit seiner Familie seine internationale Zukunft. Seine Eltern stammen aus Marokko, seinem Geburtsland. Dort findet im Jahr 2030 die Weltmeisterschaft statt, was die nationale Stimmung dort prägte. Dennoch entschied sich das Talent für die Auswahl seines Heimatlandes.

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Der Supertechniker wollte zunächst seine volle Aufmerksamkeit auf den Saisonstart mit Gladbach richten. Doch nun hat sich die Entscheidung getroffen. Mohya zeigte sich von dem Anruf beeindruckt und betonte, dass er sich sofort auf die Anforderungen einstellen wollte. Er strebt danach, von seiner besten Seite zu zeigen und viel für seine weitere Karriere mitzunehmen.

Vergangenheit beim HSV im Hintergrund

Trotz der großen Ehre muss Wael Mohya die Pleite beim HSV schnell verarbeiten. Borussia Mönchengladbach lag mit vier Punkten aus neun Spielen auf dem letzten Platz und startete schlecht in die Runde. Mohya lobte den Kampfgeist der Mannschaft in Hamburg, verwies aber auch auf die bitteren Details.

Ein gelb-roter Karte in der zweiten Halbzeit erschwerte die Lage, nachdem Gladbach zuvor die 1:1-Ausgleichsmarke geknackt hatte. Das Team verpasste in der Unterzahl weitere Gelegenheiten zum Ausgleich. Das 1:3 fiel schließlich und beendete die Chancen auf ein besseres Ergebnis in der Begegnung.

Ausblick auf die Länderspiele im November

Nun steht für Wael Mohya die erste Phase in der Nationalmannschaft an. Die Reise nach Serbien am 13. November markiert den Beginn dieses neuen Abschnitts. Das junge Talent muss sich nun schnell auf die hohen Anforderungen einstellen, die Bundescoach Jürgen Klopp erwartet. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Niederlande folgt kurz darauf.

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Der Wechsel in den Kader der Nationalmannschaft stellt einen signifikanten Schritt in der Karriere des 17-Jährigen dar. Er nutzt die Chance, um sich als Leistungsträger zu beweisen und technische Details unter hochgradigem Druck anzuwenden. Der Fokus liegt nun auf der sportlichen Umsetzung und dem Lernen von den erfahrenen Kollegen im deutschen Damenteam.