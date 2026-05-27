Wael Mohya: Mit 17 zum wertvollsten Gladbach-Profi aufgestiegen

Der 17-jährige Wael Mohya steigert seinen Marktwert von 10 auf 17 Millionen Euro und wird zum wertvollsten Spieler bei Borussia Mönchengladbach. Jens Castrop folgt mit einer Steigerung auf 10 Millionen Euro.

Die jüngste Aktualisierung der Marktwert e auf dem bekannten Fußballportal hat bei Borussia Mönchengladbach für große Überraschungen gesorgt. Allen voran der erst 17-jährige Wael Mohya , der mit einer atemberaubenden Steigerung von 70 Prozent nun auf 17 Millionen Euro taxiert wird.

Mohya, der bisher nur 15 Bundesliga-Einsätze vorweisen kann, hat sich damit als wertvollster Spieler im Kader der Fohlen etabliert. Dieser immense Zuwachs spiegelt nicht nur sein enormes Talent wider, sondern auch das Vertrauen, das der Verein in ihn setzt. In der kommenden Saison wird er voraussichtlich eine Schlüsselrolle im Team von Cheftrainer Gerardo Seoane einnehmen, was seine Marktwertentwicklung zusätzlich beflügeln könnte. Die interne Rangliste der Borussia hat sich durch die Marktwertanpassungen deutlich verschoben.

Rocco Reitz, der zuvor mit 20 Millionen Euro die Liste anführte, wechselt zum 1. Juli zu RB Leipzig, das in der kommenden Saison in der Champions League spielt. Diese Ablösesumme in Höhe von genau 20 Millionen Euro unterstreicht die Qualität des Mittelfeldspielers. An seine Stelle tritt nun Mohya, gefolgt von Jens Castrop, dessen Marktwert von 6 auf 10 Millionen Euro kletterte - eine Steigerung von 66,67 Prozent.

Castrop, der mit der südkoreanischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teilnahm, hat sich damit als zweitwertvollster Profi des Vereins etabliert. Er überholte dabei Spieler wie Tim Kleindienst, der nach einer langen Verletzungspause von 10 auf 8 Millionen Euro abgestuft wurde, und Franck Honorat, der nach einer schwachen Saison nur noch 7 Millionen Euro wert ist.

Weitere Abwertungen gab es unter anderem bei Robin Hack, der aufgrund von Verletzungen von 9 auf 7 Millionen Euro fiel, sowie bei Nico Elvedi, der mit 8 Millionen Euro stabil blieb. Joe Scally und Lukas Ullrich konnten ihre Marktwerte ebenfalls nicht halten: Scally blieb bei 7 Millionen, Ullrich fiel von 7 auf 6 Millionen. Die negativen Entwicklungen setzten sich bei Kevin Stöger fort, der 200.000 Euro einbüßte und nun bei 1,8 Millionen Euro steht.

Florian Neuhaus, der in seiner besten Zeit auf beeindruckende 38 Millionen Euro taxiert war, rutschte weiter ab auf nur noch 2,5 Millionen Euro - eine deutliche Folge durchwachsener Leistungen. Auch Shuto Machino musste einen Rückgang von 5 auf 4 Millionen Euro hinnehmen. Insgesamt zeigt die Marktwertentwicklung bei Borussia Mönchengladbach, dass der Verein auf junge Talente setzt, die in Zukunft noch erheblich an Wert gewinnen könnten.

Die Verantwortlichen um Sportdirektor Roland Virkus werden die Entwicklung der Spieler genau beobachten und möglicherweise weitere Transfers in Betracht ziehen, um die Mannschaft für die kommenden Herausforderungen in der Bundesliga zu stärken





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