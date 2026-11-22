Ein Fahrgast schlug Alarm, der Bahnsteig wurde geräumt. Was Ermittler beim 23-Jährigen fanden.

Fahrgast schlägt wegen Schusswaffe Alarm. Schwer bewaffnete Bundespolizisten nehmen 23-Jährigen in Harburg fest. Großeinsatz am Bahnhof Harburg: Schwer bewaffnete Polizisten stellten am Samstag einen 23-Jährigen, der in einer Regionalbahn eine Schusswaffe bei sich gehabt haben soll.

Als der Mann flüchten wollte, griffen die Beamten ein. Um 16.47 Uhr ging bei der Polizei der Notruf eines Fahrgastes aus einer Regionalbahn aus Hannover ein. Er meldete einen Mann, der eine Schusswaffe bei sich tragen soll. Die Information wurde umgehend an die Bundespolizei weitergeleitet.

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Gemeinsam mit Beamten der Hamburger Polizei bezogen die teils schwer bewaffneten Bundespolizisten mit Maschinenpistolen Stellung am Bahnsteig der Gleise 1 und 2. Dieser war zuvor eigens geräumt worden. So waren die Einsatzkräfte vorbereitet, als die Regionalbahn um 17.06 Uhr in den Bahnhof einfuhr. Die gesuchte Person – ein 23-Jähriger – sei beim Ausstieg angetroffen und festgenommen worden, so Woldemar Lieder, Sprecher der Bundespolizei.

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Er hatte Pfefferspray und Schreckschussmunition dabei – aber keine Waffe. Diese wurde später im Zug gefunden. Der 23-Jährige hatte sie dort zurückgelassen, räumte später aber ein, dass alle Gegenstände ihm gehörten. Auf dem Revier überprüften die Beamten die Identität des 23-Jährigen und leiteten ein Verfahren gegen ihn ein.

Eine erforderliche Waffenerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Anschließend durfte der junge Mann das Revier wieder verlassen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der junge Mann niemanden im Zug mit seiner Waffe bedroht haben. Lieder dazu weiter: „Bahnreisende wurden nicht verletzt. “ Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Hamburger Polizei.