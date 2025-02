Waffenruhe im Gazastreifen: Bewegung in den Verhandlungen

Gespräche über eine Fortsetzung der Waffenruhe im Gazastreifen gewinnen an Fahrt. Die zweite Phase des Abkommens zwischen Israel und der Hamas, die die Freilassung aller Geiseln vorsieht, soll in dieser Woche an einem unbekannter Ort stattfinden. In der Zwischenzeit ist die Waffenruhe im Libanon auf wackeligen Füßen, da Israel die Abzugsfrist für seine Truppen am 18. Februar anhalten möchte. Die Hisbollah kritisiert dies scharf und warnt vor Konsequenzen.

Die Verhandlungen über eine Fortsetzung der Waffenruhe im Gaza streifen nehmen Fahrt auf. Die Gespräche über die zweite Phase des Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas , in der alle noch lebenden israelischen Geiseln freikommen sollen, werden nach den Worten des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Verlauf dieser Woche an einem noch unbekannten Ort fortgesetzt.

Witkoff berichtete, dass er „produktive und konstruktive“ Telefonate mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu, Katars Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani und dem ägyptischen Geheimdienstchef Hassan Raschad geführt habe. Die USA, Ägypten und Katar hatten als Vermittler die erste Phase der Waffenruhe und eine Vereinbarung über die Freilassung von Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge eingefädelt. Diese erste Phase gilt seit dem 19. Januar und endet am 1. März. Ob die zweite Phase des Deals, in der die Kämpfe endgültig enden sollen, tatsächlich zum Tragen kommt, ist jedoch ungewiss.Ähnlich fragil ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Der Chef der Schiitenmiliz, Naim Kassim, forderte in einer Fernsehansprache, Israel müsse sich wie vereinbart „am 18. Februar vollständig und ohne Ausreden zurückziehen“. Dafür zu sorgen sei Aufgabe des libanesischen Staates, sagte Kassim. Sollten über dieses Datum hinaus israelische Truppen im Libanon bleiben, handele es sich um eine Besatzung - und „jeder weiß, wie mit einer Besatzung umgegangen wird“, warnte er. Laut unbestätigten Medienberichten fordert Israel eine Verlängerung der Abzugsfrist bis zum 28. Februar. Libanons mit der Hisbollah verbündeter Parlamentssprecher Nabih Berri sowie der neue Präsident Joseph Aoun lehnen das ab. Nach Darstellung Israels rückt die libanesische Armee, die das Einhalten der Waffenruhe sicherstellen und eine Rückkehr der Hisbollah in Gebiete im Süden des Libanons verhindern soll, nicht schnell genug nach. Die Hisbollah habe sich außerdem nicht wie vereinbart hinter den etwa 30 Kilometer nördlich der Landesgrenze gelegenen Litani-Flusses zurückgezogen.Israels Sicherheitskabinett kommt heute zu Beratungen über die zweite Phase des Gaza-Abkommens zusammen, wie das Büro von Regierungschef Netanjahu nach der Ankündigung des US-Gesandten Witkoff mitteilte. Am selben Tag werde eine Delegation israelischer Unterhändler zu Gesprächen in die ägyptische Hauptstadt Kairo reisen. Nach der Sitzung des Sicherheitskabinetts würden diese Unterhändler Anweisungen für die zweite Phase erhalten. Demonstranten in Tel Aviv hatten Netanjahu am Wochenende erneut vorgeworfen, eine Fortsetzung der Waffenruhe vereiteln wollen, um seine rechtsextremen Koalitionspartner nicht zu verprellen und sich an der Macht halten zu können. Der Regierungschef steht unter dem Druck der Hardliner, die den Krieg in Gaza fortsetzen und die Hamas komplett vernichten wollen. Am Wochenende traf eine von der neuen US-Regierung freigegebene Lieferung schwerer Bomben in Israel ein, die dabei behilflich sein könnten. Laut örtlichen Medienberichten handelt es sich um 1.600 bis 1.800 Bomben. US-Außenminister Marco Rubio bekräftigte am Sonntag in Israel, die 2007 im Gazastreifen an die Macht gelangte Hamas dürfe dort nicht länger die herrschende Kraft bleiben. Solange sie Israel mit Gewalt drohen könne, werde Frieden unmöglich bleiben, sagte Rubio nach einem Treffen mit Netanjahu. Die palästinensische Terrororganisation müsse zerstört werden. Auslöser des Kriegs war der Überfall der Hamas und anderer Extremisten aus Gaza auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023. Damals wurden rund 1.200 Menschen getötet und etwa 250 in den Gazastreifen verschleppt. Die Angehörigen der noch immer in dem abgeriegelten Küstengebiet verbliebenen Geiseln sind mit dem heutigen Datum seit 500 Tagen in Gefangenschaft. 73 werden noch festgehalten, wobei 36 davon wohl nicht mehr am Leben sind. Netanjahu drohte bei seinem Treffen mit US-Außenminister Rubio in Jerusalem, im Gazastreifen würden sich die „Tore zur Hölle“ öffnen, sollten die Geiseln nicht freigelassen werden





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

WAFFENRUHE GAZA HAMAS ISRAELS HISHOLLAH LIBANON VERHANDLUNGEN UNVEREINBARKEIT

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fragile Waffenruhe: Israel interveniert wieder im Gazastreifen – Trump-Regierung sichert Israel Unterstützung zuDas Waffenstillstandsabkommen zwischen Israels Regierung und der Hamas sorgt für Erleichterung auf beiden Seiten. SPIEGEL-Reporterin Juliane von Mittelstaedt erklärt, warum die Hoffnung auf Frieden dennoch brüchig ist.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: Droht ein neuer Krieg?Nur drei Wochen vor Beginn der zweiten Phase der Waffenstillstandsabkommen droht die fragile Waffenruhe im Gazastreifen zu zerbrechen. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Hamas mit einer Fortsetzung des Gaza-Kriegs gedroht, wenn die Geiseln nicht bis Samstagnachmittag freigelassen werden. Gleichzeitig hat die Hamas Israel vorgeworfen, die Waffenruhe zu verletzen. Der Einsatz ist enorm: Zerbricht die Waffenruhe, droht eine Fortsetzung des Krieges und damit des Leids im Gazastreifen.

Weiterlesen »

Hamas verletzt Waffenruhe im Gazastreifen, Israel bombardiert HisbollahDie islamistische Hamas hat im Gazastreifen erstmals seit Beginn der Waffenruhe eine Rakete abgefeuert, die in einem Flüchtlingsviertel ein 14-jähriges Kind tötete. Israel wirft der Hamas und der Hisbollah eine Verletzung der Waffenruhe vor und reagiert mit Angriffen auf Einrichtungen in Libanon. US-Außenminister Rubio ruft arabische Staaten zu eigenen Vorschlägen für das zerstörte Gaza auf und fordert die Auslöschung der Hamas-Bedeutung in der Region.

Weiterlesen »

Drei israelische Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen: Hamas und Israel halten WaffenruheDie Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad haben im Gazastreifen drei weitere israelische Geiseln freigelassen. Im Gegenzug begann Israel, 369 inhaftierte Palästinenser freizulassen. Die Freilassung erfolgte live im Fernsehen und wurde von beiden Seiten als Zeichen der Verhandlungsbereitschaft interpretiert.

Weiterlesen »

Israel und Hamas vereinbaren Waffenruhe im GazastreifenIsrael und Hamas haben nach 15 Monaten Krieg eine Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart. Das Abkommen sieht eine sechswöchige Waffenruhe vor, die am Sonntag beginnt. In der ersten Phase sollen 33 Geiseln freigelassen werden und 737 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: Israel tauscht Geiseln gegen Palästinenser-HäftlingeEine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas soll am Sonntagmorgen in Kraft treten. Im Gegenzug für die Freilassung von 33 israelischen Geiseln werden 1.904 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Zu den freizulassenden Palästinensern gehören auch verurteilte Mörder. Details zur zweiten und dritten Phase des Abkommens, die ein dauerhaftes Ende des Krieges und einen vollständigen Abzug Israels aus dem Gazastreifen vorsehen, sollen in der ersten Phase geklärt werden.

Weiterlesen »