Waffenruhe im Gazastreifen: Droht ein neuer Krieg?

Nur drei Wochen vor Beginn der zweiten Phase der Waffenstillstandsabkommen droht die fragile Waffenruhe im Gazastreifen zu zerbrechen. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Hamas mit einer Fortsetzung des Gaza-Kriegs gedroht, wenn die Geiseln nicht bis Samstagnachmittag freigelassen werden. Gleichzeitig hat die Hamas Israel vorgeworfen, die Waffenruhe zu verletzen. Der Einsatz ist enorm: Zerbricht die Waffenruhe, droht eine Fortsetzung des Krieges und damit des Leids im Gazastreifen.

Knapp drei Wochen vor Beginn der zweiten Phase droht die fragile Waffenruhe im Gazastreifen zu zerbrechen. Nach einer mehrstündigen Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts ließ Regierungschef Benjamin Netanjahu am Dienstagabend eine Mitteilung veröffentlichen, in der er der Hamas mit einer Fortsetzung des Gaza-Kriegs drohte. Die IDF werde die Kämpfe „bis zur endgültigen Niederlage der Hamas “ wieder aufnehmen, wenn die Hamas die Geiseln nicht mit Samstagnachmittag zurückgebe.

Zuvor hatte die Hamas gedroht, die Freilassung weiterer Geiseln auszusetzen und mutmaßliche Verstöße Israels gegen die Waffenruhe angeführt. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte die Armee in Alarmbereitschaft versetzt und angeordnet, sich „auf jedes Szenario in Gaza“ vorzubereiten. US-Präsident Donald Trump setzte der Hamas bereits am Montagabend ein Ultimatum, das es in sich hatte: Wenn nicht alle Geiseln bis kommenden Samstag um 12 Uhr freigelassen würden, würde die Waffenruhe beendet werden und „die Hölle losbrechen“. Die Maximalforderung Trumps mag eine harte Verhandlungsführung sein, doch der Einsatz ist enorm: Zerbricht die seit Mitte Januar gültige Waffenruhe, droht eine Fortsetzung des Krieges und damit des Leids im Gazastreifen. Diesmal aber unter den Vorzeichen einer Vertreibung der zwei Millionen palästinensischen Bewohner, wie es Trump und die israelische Führung seit Tagen vorschlagen. Die Hamas ruderte noch am Montagabend zurück und versicherte auf Telegram, die Türe für eine Freilassung am Samstag „bleibt offen“. Man habe den Vermittlern Zeit gegeben, Israel „zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zu drängen“. Doch was werfen sich Israel und die Hamas überhaupt vor? Und wieso setzen beide Seiten die Waffenruhe gerade jetzt aufs Spiel? Vorwürfe von beiden Seiten Laut Hamas soll Israel die Rückkehr der Palästinenser in den Norden verzögert, weiterhin Menschen aus der Luft und durch Scharfschützen getötet und die Lieferung von Hilfsgütern in den Küstenstreifen verzögert haben. Israel hingegen wirft der Organisation vor, mehrfach Listen von Geiseln nicht rechtzeitig übermittelt zu haben und deren Freilassung für Propaganda-Inszenierungen zu missbrauchen. Zudem hat der schlechte Gesundheitszustand der am vergangenen Samstag freigelassenen drei männlichen Geiseln viele in Israel schockiert. Trotzdem hielt die Waffenruhe. So verzögerte die israelische Armee Ende Januar ihren Rückzug aus dem Netzarim-Korridor zwar, nachdem die Hamas entgegen der Vereinbarung die Zivilistin Arbel Yehud zurückgehalten und mit der Freilassung von Soldatinnen begonnen hatte. Doch 48 Stunden später zog sie sich zurück. Seitdem sind laut Angaben des UN-Nothilfebüros OCHA mehr als eine halbe Million Menschen in den Norden Gazas zurückgekehrt. Auch die Hilfslieferungen in den Küstenstreifen sind in den Wochen seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe massiv gestiegen. Laut OCHA sinken die Preise für Nahrungsmittel merklich, liegen aber noch immer deutlich über Vorkriegs­niveau. UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher gab am Sonntag Teilentwarnung: Die Gefahr einer Hungersnot sei gesunken, könne aber bei weiteren Kämpfen schnell zurückkehren. Mehrfach hat die Hamas die israelische Armee beschuldigt, trotz der Waffenruhe Menschen getötet zu haben. Die Vereinten Nationen meldeten in den vergangenen Wochen wiederholt erschossene Zivilisten. Die israelische Armee sprach in Stellungnahmen von „Warnschüssen“ oder „Schüssen zur Beseitigung von Bedrohungen“ auf Menschen, die sich Soldaten genähert hätten. Hamas ist noch da In Israel haben die Inszenierungen der Freilassung und zuletzt der Zustand der Geiseln für Empörung gesorgt. Teils wurden die Entführten in chaotischen Szenen durch Menschenansammlungen in Gaza geführt. Teils mussten sie sich in Propagandashows bei ihren Entführern bedanken. Die Präsenz der Hamas-Kämpfer in den Straßen ist für viele Israelis zudem ein Beweis, dass die Gruppe weiterhin eine Bedrohung darstellt. Bisher kamen 21 Geiseln frei, ebenso 566 palästinensische Gefangene. In Israel sind laut Umfragen rund 70 Prozent für eine Fortsetzung des Deals. Die Hamas verkauft das Abkommen ihrerseits als Sieg. Nun aber könnte die Vereinbarung zusammenbrechen. In israelischen Medien äußern Kommentatoren die Befürchtung, die Hamas halte die nächsten Geiseln zurück, weil sie in noch schlimmerem Zustand sein könnten als die drei Männer am Wochenende. Andererseits zögerte die israelische Regierung bereits zuvor mit der Fortsetzung der Gespräche zum vereinbarten Termin vergangene Woche: Bisher wurde lediglich eine Delegation ohne ein Mandat für Verhandlungen nach Doha entsandt. Die Hamas besteht auf einem endgültigen Ende der Kämpfe in der zweiten Phase. Netanjahu und mehrere seiner Minister lehnen das a





tazgezwitscher / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

GAZAREIFEN WAFFENRUHE HAMAS ISRAEL GEISELN NEKTANJAU DONALD TRUMP KONFLIKT VERTRIEBEN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Waffenruhe im Gazastreifen auf der Kippe: Hamas stoppt GeiselfreilassungDie Hamas wirft Israel Verstöße gegen die Waffenruhe vor und hat die nächste Freilassung israelischer Geiseln auf unbestimmte Zeit verschoben. Israel versetzt seine Armee in höchste Alarmbereitschaft. Der brüchige Waffenstillstand im Gazastreifen steht auf der Kippe.

Weiterlesen »

Israel und Hamas vereinbaren Waffenruhe im GazastreifenIsrael und Hamas haben nach 15 Monaten Krieg eine Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart. Das Abkommen sieht eine sechswöchige Waffenruhe vor, die am Sonntag beginnt. In der ersten Phase sollen 33 Geiseln freigelassen werden und 737 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Weiterlesen »

Israel und Hamas einigen sich auf Waffenruhe im GazastreifenNach über 15 Monaten Krieg haben sich Israel und die Hamas auf eine Waffenruhe, den Austausch von Geiseln und palästinensischen Häftlingen geeinigt. Der Deal wurde von internationalem Vermittler Katar vermittelt und mit großer Erleichterung von beiden Seiten begrüßt. Es ist der erste Schritt in Richtung Friedenslösung, die jedoch zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: Israel und Hamas einigen sich - Biden oder Trump?Israel und die islamistische Hamas haben sich auf eine Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt. Der Durchbruch kam nach intensiven Verhandlungen, bei denen die US-Regierung beider Präsidenten eine entscheidende Rolle spielte. Die Waffenruhe soll am Sonntag um 11:15 Uhr in Kraft treten und zunächst für 42 Tage gelten. Die Hoffnung ist, dass die Waffenruhe den seit 15 Monaten andauernden Krieg beenden kann.

Weiterlesen »

Israel und Hamas einigen sich auf Waffenruhe im GazastreifenNach monatelangen Verhandlungen haben Israel und die radikal-islamische Hamas eine Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart. Die erste Phase der Waffenruhe soll sechs Wochen dauern und am Sonntag um 12.15 Uhr in Kraft treten. Die israelische Regierung muss die Vereinbarung jedoch noch billigen.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: Netanjahu wirft Hamas Zugeständnisse vorDie israelische Regierung verzögert die Zustimmung zur Waffenruhe im Gazastreifen, weil die Hamas laut Netanjahu einige Details der Vereinbarung zurückzieht. Die Hamas weist die Vorwürfe zurück und betont ihre Zustimmung zum Abkommen. Die Details zur Waffenruhe werden in Katar weiterverhandelt.

Weiterlesen »