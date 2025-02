Waffenruhe in Gaza auf der Kippe: Hamas droht israelische Regierung mit erneuter Eskalation

Die israelische Regierung hat der Hamas ein Ultimatum zur Freilassung israelischer Geiseln gegeben. Sollte die Hamas nicht bis Samstagmittag nachkommen, droht Israel mit dem Ende des Waffenstillstands und einem erneuten Krieg im Gazastreifen.

Die fragile Waffenruhe im Gazastreifen ist auf Messers Schneide. Nach dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump hat nun auch die israelische Regierung der Hamas ein Ultimatum zur Freilassung der Geiseln gegeben. Sollte die Hamas die nächste Gruppe von Geiseln nicht bis Samstag freilassen, droht Israel mit dem Ende des Waffenstillstands und einer erneuten Eskalation des Konflikt s.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte in einer Videoansprache nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts: „Wenn die Hamas unsere Geiseln nicht bis Samstagmittag zurückgibt, wird der Waffenstillstand enden und die IDF (die Armee) wird die intensiven Kämpfe bis zur endgültigen Niederlage der Hamas wieder aufnehmen.“ Die Hamas hatte die für kommenden Samstag vorgesehene nächste Freilassung israelischer Geiseln zuletzt auf unbestimmte Zeit verschoben und wirft Israel vor, sich nicht an die Vereinbarung zur Waffenruhe zu halten. Unklar bleibt, wie viele Geiseln freigelassen werden müssten, um einen neuen Waffengang zu verhindern. Netanjahu ließ offen, ob sich Israel dem Ultimatum von Trump anschließt, nach dem alle israelischen Geiseln bis Samstagmittag freigelassen werden müssten. Israelische Medien berichten, die Regierung in Jerusalem fordere die Freilassung aller noch lebenden Geiseln, die während der ersten Phase der Vereinbarungen zur Waffenruhe und dem Geiseldeal freikommen sollten. Das wären neun Verschleppte.Die Vereinbarung über die Waffenruhe und den Geiseldeal sehen eigentlich vor, dass während einer ersten Phase nach und nach 33 Geiseln gegen 1.904 in israelischen Gefängnissen inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden. Trump hatte dazu aufgerufen, die Waffenruhe aufzukündigen, falls nicht alle Geiseln bis Samstagmittag frei sein sollten. Ansonsten „bricht die Hölle los“, drohte er in Washington. Die Entscheidung darüber liege aber bei Israel. Insgesamt werden noch 76 Geiseln von ihren Peinigern im Gazastreifen festgehalten. Nach israelischen Angaben sind 36 von ihnen nicht mehr am Leben, in ihrem Fall geht es also um die Übergabe der sterblichen Überreste. Bisher hat die Hamas bei fünf Austauschaktionen insgesamt 16 Geiseln freigelassen. Israel setzte im Gegenzug Hunderte palästinensische Häftlinge auf freien Fuß. Um die Waffenruhe in Gaza zu retten, setzt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf den Einfluss arabischer Partnerländer. In ihren Gesprächen unter anderem mit Vertretern Saudi-Arabiens gehe es darum, „dass wir diesen Waffenstillstand jetzt erhalten und in eine wirkliche Phase des Friedens führen“, sagte die Grünen-Politikerin in der ARD-Sendung „maischberger“.





Naher Osten Gazastreifen Hamas Israel Waffenruhe Geiseln Konflikt Trump Netanjahu Baerbock

