Waffenruhe trotz drei Toten bei israelischen Angriffen in Libanon

Drei Menschen sind bei israelischen Luftangriffen in Libanon getötet worden, obwohl eine Waffenruhe vereinbart wurde. Die israelische Armee gab an, einen Hisbollah-Terroristen angegriffen zu haben, der gegen die Waffenruhe verstoßen hatte. Die libanesische Regierung berichtete von zwei Toten in Arabsalim, die bei einem Drohnenangriff auf ein Auto starben, und einem weiteren Toten in Ain Kana, nachdem ein Gebäude bei einem israelischen Angriff einstürzte.

Trotz einer Waffenruhe sind bei israelischen Luftangriffen in Libanon offiziellen Angaben zufolge drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Zwei Tote gab es, als eine israelische Drohne eine Rakete auf ein Auto in dem Ort Arabsalim abgeschossen habe, teilte das Notfallzentrum des Gesundheitsministeriums mit. Dabei seien auch fünf Menschen verletzt worden.

Unter den Toten sei ein Mitglied einer Einheit der Hisbollah-Miliz, die für Drohnenangriffe zuständig sei, berichteten libanesische Medien. Die israelische Armee teilte mit, sie habe einen Terroristen der Hisbollah-Luftstreitkräfte im Südlibanon angegriffen. Der Mann habe in den vergangenen Wochen wiederholt gegen die Abmachungen über die Waffenruhe zwischen Israel und Libanon verstoßen, unter anderem durch den Abschuss von Drohnen auf israelisches Gebiet. Nach Angaben des Notfallzentrums des Gesundheitsministeriums gab es einen weiteren Toten, als ein Gebäude in dem Ort Ain Kana infolge eines israelischen Angriffs einstürzte. Die israelische Armee bestätigte diesen Angriff zunächst nicht, sondern teilte auf Anfrage nur mit, sie prüfe die Angaben. Israel und Libanon hatten sich Ende November auf eine Waffenruhe und den Abzug der israelischen Truppen aus dem Süden Libanons verständigt. Die Hisbollah-Miliz hatte Israel fast 14 Monate heftig beschossen. Israel reagierte mit verheerenden Bombardierungen und tötete führende Hisbollah-Mitglieder. Die Waffenruhe-Vereinbarung wurde im Januar bis zum 18. Februar verlängert





