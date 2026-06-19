Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah: Iran knüpft Bedingungen

Israel und die Hisbollah haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt, jedoch droht Israel mit Vergeltung nach Angriffen. Der Iran stellt Bedingungen für weitere Gespräche mit den USA. Frankreich mahnt zur Einhaltung des Abkommens. Die Straße von Hormus bleibt ein strategischer Brennpunkt.

Die angespannte Lage im Nahen Osten zeigt leichte Entspannungssignale: Israel und die Hisbollah -Miliz im Libanon haben sich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause soll am Freitag um 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr deutscher Sommerzeit) in Kraft treten.

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter bestätigte die Einigung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Vermittler aus den USA und Katar hatten die Vereinbarung unter Mithilfe des Iran ausgehandelt. Dennoch bleibt die Situation fragil, da beide Seiten weiterhin mit gezielten Angriffen und Drohungen aufeinander reagieren. Der israelische Militärsprecher Avichay Adraee beschuldigte die Hisbollah in einem Beitrag auf X, den Waffenstillstand gebrochen zu haben.

Er warf der Miliz vor, die israelischen Streitkräfte daran zu hindern, die Zerstörung ihrer Kapazitäten abzuschließen. Gleichzeitig meldete das israelische Militär Angriffe auf mehr als 100 Hisbollah-Ziele im Libanon, darunter im Bekaa-Tal und in Nabatieh. Dabei seien Dutzende Kämpfer getötet worden. Unklar ist, ob sich diese Anschuldigungen auf die neu vereinbarte Waffenruhe beziehen, die erst am Nachmittag in Kraft treten sollte.

Die Hisbollah wiederum wird vom Iran unterstützt, was die geopolitische Dimension des Konflikts unterstreicht. Der iranische Chefunterhändler für das Friedensabkommen mit den USA, Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, betonte die roten Linien Teherans. Er erklärte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, der Iran sei standhaft in der Einhaltung der vorgegebenen Bedingungen und werde die Interessen der iranischen Nation verteidigen. Sollte der Feind exzessive Forderungen stellen, seien die Finger am Abzug und man zögere nicht, eine vernichtende Antwort zu geben.

Diese Haltung verdeutlicht die anhaltende Spannung zwischen Iran und den USA, obwohl gleichzeitig Gespräche über ein umfassendes Kriegsende laufen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte nach dem Tod von vier Soldaten im Süden des Libanon infolge von Hisbollah-Angriffen eine scharfe Reaktion an. Die vom Iran unterstützte Miliz werde einen sehr hohen Preis zahlen. Netanjahu betonte, die israelische Armee werde so lange wie nötig in der Sicherheitszone im Süden des Libanon bleiben, um die Orte im Norden Israels zu schützen.

Verteidigungsminister Israel Katz warnte vor einer erheblich verstärkten israelischen Vergeltung bei jedem weiteren Angriff der Hisbollah. Diese Drohungen zeigen, dass die Waffenruhe äußerst fragil ist und jederzeit in neue Gewalt umschlagen könnte. Frankreich rief Israel zur Einhaltung des im Iran-USA-Abkommen vorgesehenen Waffenstillstands im Libanon auf. Außenminister Jean-Noël Barrot forderte die israelische Regierung auf, das Abkommen zu respektieren, und verlangte von den USA Druck auf Israel auszuüben.

Barrot erinnerte auch an die Massaker an iranischen Demonstranten im Januar und betonte, die Bevölkerung im Iran sei das größte Opfer dieses Krieges, gefangen zwischen Repression und Bombenangriffen. Die internationale Gemeinschaft dürfe diese Gräueltaten nicht vergessen. Unterdessen zeigt eine Umfrage des ZDF-Politbarometers, dass 57 Prozent der Deutschen einen Einsatz der Bundeswehr zur Sicherung der Straße von Hormus befürworten, falls der Waffenstillstand im Iran anhält.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Wasserstraßen für den globalen Öltransport. ntv-Hauptstadtkorrespondent Tom Kollmar warnt jedoch vor den Risiken einer unübersichtlichen Lage und den Folgen, wenn Deutschland zwischen die Fronten gerät. Die Debatte über eine mögliche militärische Beteiligung Deutschlands bleibt daher kontrovers. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein endgültiges Kriegsende haben noch nicht einmal begonnen, aber es gibt bereits Verzögerungen. Politikwissenschaftler Frank Umbach sieht zahlreiche Hindernisse und bezweifelt, dass eine Einigung zustande kommt.

Die Komplexität der Konflikte im Nahen Osten, die Verflechtung von regionalen und globalen Interessen sowie die gegenseitigen Misstrauen machen eine nachhaltige Friedenslösung zu einer großen Herausforderung. Der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah könnte ein erster Schritt sein, doch die Zukunft bleibt ungewiss





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