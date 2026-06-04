Israel und der Libanon vereinbaren in Washington eine Waffenruhe, die Hisbollah-Miliz muss Feuer einstellen und sich zurückziehen. Parallel treten diplomatische Gespräche zwischen Iran, USA und Israel an, um die Konflikte in der Region zu lösen.

Israel und der Libanon haben in Washington eine Waffenruhe beschlossen, wie das US-Außenministerium versichert. Die Vereinbarung kommt nach intensiven Verhandlungen zum Tragen, bei denen die Hisbollah als zentraler Konfliktvertreter in den Mittelpunkt rückte.

Voraussetzung für die Waffenruhe ist die vollständige Einstellung des Feuers durch die Hisbollah-Miliz sowie deren Rückzug aus dem Gebiet südlich des Litani-Flusses. Gleichzeitig sollen rasch Testgebiete geschaffen werden, in denen ausschließlich die libanesische Armee die Kontrolle übernimmt und nicht-staatliche Akteure ausgeschlossen sind. Die beiden Seiten planen, die direkten Gespräche in der Woche vom 22. Juni fortzusetzen, um ein umfassendes Abkommen zu erarbeiten.

Neben der Waffenruhe haben alle Beteiligten gleichzeitig die iranischen Angriffe in der Region verurteilt. Der iranische Außenminister Abbas Aragtschi betonte in einem Interview für Al Mayadeen, dass die Kontakte zwischen Teheran und Washington zwar nicht abgebrochen seien, es jedoch keine Fortschritte bei den Verhandlungen gebe. Beide Seiten prüften getrennt ausgetauschte Entwürfe und wünschen sich eine Eskalationsverhinderung. Aragtschi mahnte, was zu bedauern sei, wenn Israel die libanesische Hauptstadt Beirut angriffen, so sei der Iran entschlossen, darauf zu reagieren.

In den vergangenen Tagen wurden Stimmen laut, dass die Verhandlungskreise in der Region abgebrochen worden sei; jedoch bestreute Präsident Donald Trump diese Behauptungen und betonte, dass die Gespräche fortlaufend und kontinuierlich seien. US-Außenminister Marco Rubio äußerte in Washington die Hoffnung, in einer neuen Runde politischer Gespräche zwischen Israel und dem Libanon gemeinsam eine Erklärung über das Ende der Kämpfe zu unterschreiben.

Er lobte das Zusammenkommen von Botschaftern beider Länder im US-Außenministerium zu einem zweiten Verhandlungstag und sprach von einem Aktionsplan zur Sicherung des Libanon, der unabhängig von der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz sein solle. Bundesrepublik und Israel betonen, dass der Konflikt mit dem Iran noch nicht abgeschlossen sei und dass gleiche Maßnahmen künftig stärker umgesetzt werden müssen, um ein wiederkehrendes Eingreifen militanter Gruppierungen zu verhindern.

Im Zusammenhang mit dem Konflikt hat Präsident Trump die Bereitschaft gezeigt, ein Treffen mit dem iranischen Staatschef Mohammadi Chomati zu suchen, was in den Medien für Spekulationen sorgte. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen passen sich die diplomatischen Beziehungen in der Region an. Kuwait hat als Reaktion auf die jüngsten iranischen Angriffe zwei iranische Diplomaten als unerwünschte Personen deklariert und deren Ausreise innerhalb von 24 Stunden angeordnet.

Darüber hinaus möchten die israelischen und amerikanischen Streitkräfte ihre Initiative weiterführen, wobei sie darauf hinweisen, dass eine vollständige Rückkehr militärischer Aktionen gegen den Iran, sofern notwendig, in der Verantwortung von Präsident Trump liegt. Der Konflikt mit den Hisbollah-Elementen wird weiterhin als eines der größten Hindernisse für ein Ende des Krieges im Libanon und seine weitere Stabilisierung angesehen. Insgesamt betonen die Stimmen auf beiden Seiten die Notwendigkeit, die Rahmenbedingungen für ein langanhaltendes Ende der Kämpfe zu schaffen.

Die US-Verantwortlichen kündigen an, dass weitere Maßnahmen in der kommenden Woche folgen werden, um die Waffenruhe zu festigen und die Sicherheitsstruktur im Libanon zu stärken. Gleichzeitig werden zusätzliche Gespräche mit den iranischen Beamten angestrebt, um zumindest eine Deeskalation in der Region zu erreichen und damit die Grundlage für zukünftige Friedensprozesse zu legen





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