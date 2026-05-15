Die aktuelle Waffenruhe zwischen Israel und dem proiranischen Miliz in Libanon soll um 45 Tage verlängert werden. Beide Seiten differieren stark in ihren Erwartungen und Zielen, während Russland positive Gespräche über Atomhilfe mit dem Iran hat. Die Hamas verübt einen attacken im Gazastreifen bei ihr, bei dem der Chef des bewaffneten Arms getötet werden könnte.

Die aktuelle Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach US-Angaben um 45 Tage verlängert werden. Dies teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums auf der Plattform X mit.

Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht. Israel hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff im Gazastreifen den Chef des bewaffneten Arms der Hamas ins Visier genommen. Izz al-Din al-Haddad wird als einer der Drahtzieher des Angriffs vom 7. Oktober 2023 angesehen, teilt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Er wurde für den Mord, die Entführung und das Leid Tausender Israelis verantwortlich gemacht. Ob Haddad bei dem Angriff getötet wurde, lässt die Politiker offen. Er übernahm die militärische Führung der Extremistenorganisation nach der Tötung von Mohammed Sinwar im Mai 2025. Sanitätern und Augenzeugen zufolge wurde bei einem Luftangriff eine Wohnung in Gaza-Stadt getroffen, bei dem mindestens ein Mensch getötet wurde, deren Identität ist zunächst unklar. keine Stellungnahme der Hamas liegt vor.

Iran hat seine Außenpolitik der USA scharf kritisiert. Außenminister Abbas Araghtschi wirft der US-Regierung widersprüchliche Signale in der Kommunikation vor. Als Beispiel nannte der Minister Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der sich über einen Verhandlungsvorschlag aus dem Iran empört hatte. USA und Deutschland drängen gemeinsam zu Verhandlungen, außerdem müsse die Straße von Hormus geöffnet bleiben und Teheran dürfe keine Nuklearwaffen erhalten.

Iran hat keine Vergutungswaffe für die USA und hat geäußert, dass es kein Vertrauen in die USA gibt. Russland hat bei einem Treffen mit Irans Außenminister den Vorschlag gemacht, hochangereichertes Uran aus dem Iran zur Lagerung zu übernehmen Kritisiert hat aber vor allem die USA





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Iran US-Relation Libyan Conflict Russian Engagement Hamas Attack

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