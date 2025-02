Waffenstillstand in der Ukraine: Chemie-Aktien könnten von einem Friedensvertrag profitieren

Die Experten von J.P. Morgan sehen nach drei Jahren Pessimismus eine Trendwende im Chemiesektor. Ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine könnte zu sinkenden Energiepreisen führen, was die Margen der Chemieunternehmen verbessern würde.

Die Spekulationen über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine beeinflussen nicht nur die politischen Debatten, sondern auch die Entwicklungen an den Aktienmärkten. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hätte eine mögliche Entspannung des Konflikts? Die Experten von J.P. Morgan sehen vor allem bei einer Branche den Turnaround.

In den vergangenen Tagen sorgte eine spektakuläre Nachricht für Aufsehen: US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sollen in einem Telefonat über Verhandlungen zum Ukraine-Krieg gesprochen haben. Dies führte sofort zu Spekulationen darüber, ob es in naher Zukunft zu einem Waffenstillstand kommen könnte. Ein solcher Schritt hätte nicht nur politische, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen – insbesondere auf bestimmte Branchen.J.P. Morgan ist optimistisch: Die Aktien dieser Branche könnten anziehen. In einer aktuellen Analyse zeigen sich die Experten von J.P. Morgan besonders optimistisch für den Chemiesektor. Denn drei zentrale Belastungsfaktoren, die in den vergangenen Jahren auf den Unternehmen lasteten, könnten sich nun auflösen. Viele Chemieunternehmen haben in den letzten Jahren ihre Lagerbestände stark reduziert, da die Nachfrage schwach war. Mit einer Stabilisierung des Marktes könnten nun wieder verstärkt Bestellungen eingehen, was die Produktion ankurbeln würde. Der Chemiesektor war in den vergangenen Jahren von zahlreichen Gewinnwarnungen betroffen. Die Experten von J.P. Morgan beobachten jedoch eine Verbesserung der Ertragslage, was für mehr Stabilität sorgt. Eine Entspannung des Ukraine-Konflikts könnte laut J.P. Morgan zu fallenden Gas- und Strompreisen führen. Da die Chemiebranche stark von Energiekosten abhängig ist, würde dies die Margen verbessern und den Sektor für Investoren wieder attraktiver machen. „Eine mögliche Rückkehr zu günstigeren Energiepreisen könnte das Marktvertrauen deutlich stärken. In diesem Szenario könnten die Preise für Strom, Gas und Öl unter Druck geraten, was sich negativ auf Versorgungsunternehmen und den Energiesektor auswirken würde“, heißt es in dem Bericht. Nach drei Jahren Pessimismus sieht J.P. Morgan nun eine Trendwende und stuft den Chemiesektor daher auf ‚Übergewichten‘ hoch. Übrigens: Wenn Sie wissen möchten, welche Werte im Kontext der Ukraine-Verhandlungen jetzt noch besonders interessant sind, werfen Sie einen Blick in den BÖRSE ONLINE Aktien-Report zu den Friedensgewinnern. J.P. Morgan betrachtet ein mögliches Kriegsende zwar als entscheidenden, aber nach wie vor unsicheren Faktor für die Märkte. Seit 2022, als die Gaspreise ihren Höchststand erreichten, hatten Investoren das Thema etwas aus den Augen verloren. Sollte jedoch Anzeichen für eine diplomatische Lösung geben, könnte dies die Marktstimmung erheblich verbessern. Vor allem für die Eurozone und Deutschland wäre dies ein positives Signal, da die hohen Energiepreise eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen waren. Allerdings könnten sinkende Energiepreise für Versorgungsunternehmen und den Energiesektor negativ sein, da ihre Gewinne darunter leiden würden. Die Chemieindustrie ist ein Großverbraucher von Energie, insbesondere von Gas. Sinkende Gas- und Strompreise würden die Herstellungskosten reduzieren und damit die Gewinnmargen der Unternehmen verbessern. Europäische Chemieunternehmen hatten in den vergangenen Jahren mit höheren Energiekosten als ihre Konkurrenten in den USA oder Asien zu kämpfen. Günstigere Energiepreise könnten ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder stärken. Sinkende Energiekosten könnten nicht nur der Chemiebranche, sondern auch der gesamten Industrie zugutekommen – insbesondere der Automobil- und Bauindustrie, die wichtige Abnehmer von Chemikalien sind. Wenn diese Branchen wachsen, steigt auch die Nachfrage nach Chemieprodukten. „Wir waren in den letzten drei Jahren durchgehend pessimistisch gegenüber dem Chemiesektor eingestellt, doch nun sehen wir eine Trendwende: Nach dem Lagerabbau und zahlreichen Gewinnwarnungen heben wir unsere Einschätzung für den Sektor auf ‚Übergewichten‘ an“, so die Experten von J.P. Morgan





boerseonline / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

CHEMIE-AKTIEN WAHRENSCHILLSTAND UKRAINE J.P. MORGAN ENERGIEPRISEN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Waffenstillstand-Spekulation in der Ukraine – diese Aktien steigen jetzt!Putin-Trump-Gipfel und EU-Ausschreibungen treiben Börsen – Bauaktien steigen, Rüstungsaktien fallen.

Weiterlesen »

Welche Aktien jetzt kaufen und verkaufen? Unsere Aktienauswahl für den Februar (inklusive Short-Aktien)Anzeige / WerbungWelche Aktien jetzt kaufen und verkaufen?Unsere Aktienauswahl für den Februar: Nasdaq Momentum-Aktien Die besten KI-Aktien EU Momentum-Aktien Short Selling Aktien (NEU!) Dividenden-Champions

Weiterlesen »

Biotechnologie-Aktien: 3 aussichtsreiche Aktien für 2025Der Artikel analysiert das Wachstumspotenzial des Biotechnologie-Marktes, insbesondere im Bereich Krebsmedikamente. Es werden 3 aussichtsreiche Aktien vorgestellt, die in der Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen gegen Tumorerkrankungen tätig sind und Potenzial für Vervielfachung haben.

Weiterlesen »

Euro STOXX 50: Raus aus US-Aktien, rein in Euro-Aktien!Nach dem 'Zollschock' vom Montag legt der DAX heute schon wieder den dritten Tag in Folge zu. Wie ich am Freitag vergangener Woche berichtete, hatte er bis zu dem Rücksetzer vom Wochenbeginn in der Vorwoche bereits vier Tage in Folge zugelegt.

Weiterlesen »

Euro STOXX 50: Raus aus US-Aktien, rein in Euro-Aktien!Marktübersicht von Stockstreet GmbH (Sven Weisenhaus) über: DAX, Euro Stoxx 50. Lesen Sie Stockstreet GmbH (Sven Weisenhaus)'s Marktübersicht auf Investing.com.

Weiterlesen »

Blutdruck im Keller: Fresenius Medical Care-Aktien und DaVita-Aktien stürzen nach negativen AnalystenbewertungenAktien des Dialysespezialisten FMC stehen am Freitag unter Beobachtung.

Weiterlesen »