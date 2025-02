Waffenstillstand in der Ukraine? Trump und Putin sprechen - Chancen und Risiken

Nach dem Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin sollen Delegationen aus den USA und Russland über einen Waffenstillstand in der Ukraine verhandeln. Politikwissenschaftler Joachim Krause analysiert die Chancen und Risiken dieser Gespräche und warnt vor einer gefährlichen Entwicklung. In den Nachrichten wird auch über andere aktuelle Themen berichtet: Trumps Strategie, Russland durch einen Fall des Ölpreises zum Verhandeln zu zwingen, die veränderten Sicherheitspolitischen Prioritäten Europas, das frühzeitige Ende des Solarkraftwerks Ivanpah, der Anschlag von München und die Diskussionen darüber, die mentale Stärke von Kindern und die Situation der IS-Gefangenen in Syrien.

Der US-Präsident Donald Trump verfolgt die Strategie, Russland durch einen Fall des Ölpreises zum Verhandeln zu zwingen und damit den Ukraine-Krieg zu beenden. Wirtschaftsexperten sind jedoch skeptisch, ob diese Strategie realistisch ist. Die Münchner Sicherheitskonferenz wird als Beginn einer neuen Ära für Europa angesehen, die von einem stärker ausgeprägten Sicherheitsbewusstsein geprägt ist. Die politischen Prioritäten Europas haben sich deutlich verschoben. In der Mojave-Wüste wird nach nur elf Jahren das Solarkraftwerk Ivanpah geschlossen. Das einst vielversprechende Projekt, das mit 1,6 Milliarden US-Dollar gefördert wurde, konnte die erwarteten Erfolge nicht erzielen. In der Fernsehdiskussion bei „Maybrit Illner“ wurde der mutmaßliche Anschlag von München ein zentrales Thema. Besonders FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und CSU-Kollege Alexander Dobrindt gerieten dabei aneinander. Moderatorin Maybrit Illner traf mit einer Frage den wunden Punkt von Sahra Wagenknecht (BSW). Ein junger Afghane raste mit einem Mini-Cooper in eine Menschenmenge bei einer Verdi-Demonstration in München und verletzte dabei 28 Menschen schwer. Der abgelehnte Asylbewerber wurde noch am Tatort festgenommen. Die Nachrichten berichten über den Täter und liefern weitere Informationen. Psychotherapeutin Amy Morin betont, dass es wichtig ist, Kindern mentale Stärke zu vermitteln, damit sie ihre Fähigkeiten entfalten und ihre Ziele erreichen können. Sie gibt praktische Tipps, wie Eltern ihren Kindern im Alltag mentale Stärke verleihen können. Die Terrormiliz IS in Syrien gilt seit 2019 als militärisch besiegt. Rund 11.000 seiner Anhänger sitzen im Nordosten des Landes in Haft. Die Gefangenen sind seit Jahren von den kurdisch dominierten Truppen abgeschottet von der Außenwelt. Unter den Gefangenen befinden sich auch 30 deutsche Männer, die zurück in Deutschland gebracht werden möchten.





