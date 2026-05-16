Waffenstillstand wurde um eineinhalb Monate verlängert, israelische und libanesische Vertreter arbeiten an der Lösung des Konflikts

Die Waffenruhe wurde um eineinhalb Monate verlängert aufgrund eines dreier Gespräche. Beide Parteien stimmen ein Verhandlungsrahmen und Ziele ein, um einen dauerhaften Frieden zu fördern und die Souveränität und territoriale Integrität der Partnerstaaten zu wahren.

Die Waffenruhe wurde um eineinhalb Monate verlängert, und israelische und libanesische Vertreter werden währenddessen an der Lösung des Konflikts arbeiten. Die Waffenruhe wurde schon vor einigen Wochen durch Verletzungen beider Seiten erneut verletzt.

Beide Regierungen folgten einem dritten Gesprächsabschluss und beschlossen die bereits ausgelegte Waffenpause um weitere 45 Tage zu verlängern. Die Gespräche verliefen offen und konstruktiv, und sie werden auf zwei Ebenen vorangetrieben - sowohl hinsichtlich sicherheitspolitischer als auch politischer Themen. Israel hütete sich hinter Sicherheitsvorstellungen, während Libanon die territoriale Integrität seines Landes und eine dauerhafte Waffenruhe forderte.

Beide Parteien haben einen Verhandlungsrahmen und Ziele vereinbart, um ein dauerliches Frieden zu fördern, indem sie die Souveränität der Partnerstaaten und ihre territoriale Integrität anerkennen. Unterdessen wurde ein mutmaßlicher Anführer der proiranischen Miliz Kataib Hisbollah aus dem Irak in die USA gebracht, da er Anschläge in den USA und Europa geplant hatte





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