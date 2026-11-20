Franz und Moritz Wagner stehen sich am Samstag als Kontrahenten in der NBA gegenüber. Die Brüder spielten bisher 228 Mal gemeinsam für die Orlando Magic.

Am frühen Morgen des Samstags, spezifisch in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1:30 Uhr Ortszeit, finden die Basketballspieler Franz Wagner und Moritz Wagner zum ersten Mal als direkte Kontrahenten auf dem Parkett der NBA zueinander. Der 25-jährige Franz Wagner steht weiterhin im Trikot der Orlando Magic, während sein 29-jähriger Bruder Moritz Wagner nun für die Brooklyn Nets aufläuft. Dieses Aufeinandertreffen markiert einen historischen Meilenstein für die deutsche Basketball-Familie Wagner, da die beiden Brüder zuvor 228 gemeinsame Spiele in der besten Basketball-Liga der Welt bestritten haben.

Unterschiedliche Perspektiven vor dem NBA-Spiel

Die Emotionalität vor dem Spiel variiert deutlich zwischen den beiden Akteuren. Franz Wagner äußert sich vorfreudig und betont die besondere Bedeutung des Moments für die Familie. Er beschreibt den Tag im Big Apple als etwas, wofür sie gesegnet seien, da es ihnen ermöglicht, in der NBA auf demselben Court zu spielen. Im Gegensatz dazu zeigt Moritz Wagner eine nüchranere und etwas skeptischere Haltung. Er gibt offen zu, dass er keine Vorfreude verspürt, da das Spiel gegen enge Freunde oder Verwandte immer eine gewisse Komplexität mit sich bringt, insbesondere nach einer so intensiven gemeinsamen Zeit.

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Die Eltern der Brüder, Beate Wagner und der Boxer Axel Schulz, werden die Partie im Publikum verfolgen. Franz Wagner vermutet, dass seine Eltern das Spiel wahrscheinlich mit gemischten Gefühlen verfolgen werden, da sie hin- und hergerissen sind zwischen der Unterstützung ihres jüngeren Sohnes und dem älteren. Diese familiäre Dynamik unterstreicht die einzigartige Situation, bei der berufliche Distanz und familiäre Bindung aufeinandertreffen, während die gesamte deutsche Basketball-Community die Daumen drückt.

Gemeinsame Vergangenheit und aktuelle Wohnsituationen

Die historische Verbindung der beiden Spieler reicht weit zurück. Seit dem NBA-Draft 2021, als Franz Wagner ausgewählt wurde, spielten beide für die Orlando Magic. Moritz Wagner war bereits kurz vor diesem Ereignis von den Floridianern unter Vertrag genommen worden. Die letzten fünf Jahre waren von einer sehr engen gemeinsamen Lebensgemeinschaft geprägt. Die Brüder bewohnten eine Villa mit Pool, teilten sich ein Auto für die Fahrten zum Training und bildeten ein untrennbares Team sowohl auf als auch außerhalb des Feldes.

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Die aktuelle Trennung hat ihre privaten Spuren hinterlassen. Moritz Wagner hat seinen Lebensmittelpunkt nach Brooklyn verlegt, wo er nun mit seiner Freundin und ihrem gemeinsamen Hund Mila in einer Wohnung lebt. Franz Wagner hingegen ist in der gemeinsamen WG-Villa geblieben. Ein kurioses Detail dieser Trennung ist das Bett, das noch im Zimmer des älteren Bruders steht. Franz Wagner erklärt grinsend, dass Moritz alle seine persönlichen Sachen mitgenommen hat, das Bett jedoch zurückgelassen wurde, da es aufgrund seiner Größe von 2,11 Metern kaum herauszunehmen sei.

Reaktionen aus dem Umfeld und Bedeutung für die Fans

Nicht nur die Familie und die Spieler selbst sind von der Situation berührt, sondern auch die Teamkollegen und das Umfeld der NBA. Tristan da Silva, der 25-jährige Deutsche bei den Orlando Magic, fasst die Stimmung im Team zusammen. Er ist sich sicher, dass das Duell Wagner gegen Wagner ein außergewöhnliches und aufregendes Erlebnis für alle Beteiligten sein wird. Seine Wortwahl deutet darauf hin, dass die sportliche Konkurrenz durch die familiäre Ebene eine zusätzliche Qualität erhält, die das Spiel für die Fans besonders wertvoll macht.

Dieses Aufeinandertreffen ist mehr als nur ein reguläres Saisonspiel. Es repräsentiert einen Wandel in der Karriere beider Athleten, die sich nun auf unterschiedlichen Wegen behaupten müssen, nachdem sie so lange als Einheit aufgetreten sind. Für die NBA-Fans bietet sich die seltene Gelegenheit, die Entwicklung zweier deutscher Top-Spieler aus einer neuen, rivalisierenden Perspektive zu erleben, während die emotionale Geschichte der Familie im Hintergrund mitschwingt.