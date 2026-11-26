Wagner über neuen 96-Sportdirektor Ruhr: 'Nicht überfordern'
In Gabor Ruhr hat Hannover-Coach Sandro Wagner einen neuen Sportdirektor an seiner Seite.
In Gabor Ruhr hat Hannover-Coach Sandro Wagner einen neuen Sportdirektor an seiner Seite. Hannover - Vor dem Landesduell beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat Hannovers Trainer Sandro Wagner um Geduld mit dem neuen Sportdirektor Gabor Ruhr gebeten.
"Ich will jetzt nicht die Euphoriebremse drücken", sagte der 38-Jährige vor dem Duell am Samstagabend . Es sei schön, wenn es einen guten ersten Eindruck gebe.
"Ich glaube, man darf ihn nicht überfordern mit irgendetwas. Der wird jetzt auch nicht alles sofort verändern können. Ich glaube, Gabor braucht auch Zeit und auch Mittel. Also es ist nicht super einfach für ihn.
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