Hannover 96 kehrt nach der Wagner-Wende mit einem 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga zurück. Mehr zum Match und den sportdirektoriellen Veränderungen.

Hannover 96 hat nach einer schwierigen Phase den ersten wichtigen Sieg unter der neuen Führung von Sandro Wagner gefeiert. Im Keller-Duell gegen Dynamo Dresden drehten die Niedersachsen das Spiel noch zu einem 2:1-Sieg. Damit beenden sie den absoluten Tiefpunkt in der Tabelle. Zuvor waren die Niedersachsen Tabellenletzter der 2. Bundesliga gewesen. Die NÖRDEN haben einen wichtigen Schritt zur Stabilisierung getan.

Siegeswende unter Sandro Wagner

Nach einem frühen Rückstand von Nicolai Rapp in der elften Minute wirkten die Dinge zunächst schlecht. Es war das sechste Gegentor nach Standards in dieser Saison. Zugleich war es der fünfte Rückstand in Serie für das Team. In der Arena hagelte es nach einer schwachen ersten Halbzeit immer wieder Pfiffe. Die Fans waren enttäuscht von der Leistung ihres Teams. Doch Sandro Wagner schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben.

Also read Erlösung für Sandro Wagner im Kellerduell!

Seine Kicker drehten nach Wiederanpfiff die Begegnung vollständig. Husseyn Chakroun erzielte in der 54. Minute nach einem Pass von Källman den 1:1-Ausgleich. Das Publikum atmete kurz auf. Dann erzielte Marcel Hartel in der 61. Minute per Elfmeter das erlösende 2:1. In Überzahl hielten die Roten die Führung sicher. Friedrich Müller von Dresden erhielt in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte. Dies erleichterte die Verteidigung der Führung deutlich. Hannover feierte den ersten Sieg von Wagner im fünften Pflichtspiel.

Tabellenrutsch und sportliche Perspektive

Durch diesen Erfolg klettert Hannover in der Tabelle auf Platz 12. Mit diesem Dreier können die Roten zumindest in den Chaos-Zeiten kurz durchatmen. Die Probleme abseits des Rasens bleiben dennoch bestehen. Am vergangenen Samstag wurde Boss Jonas Boldt mit 44 Jahren gefeuert. Die Vereinsführung suchte nach Wegen, die Krise zu bewältigen. Auch Sportdirektor Ralf Becker wackelt, sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Advertisement

Zukünftig will der Krisenklub nicht mehr auf einen Sport-Geschäftsführer und einen Sportdirektor setzen. Stattdessen sucht man einen starken Sportdirektor für die Zukunft. Ein möglicher Kandidat für diese Rolle wurde beobachtet. Roland Virkus, der ehemalige Sport-Geschäftsführer von Gladbach, war im Stadion anwesend. Er fungiert aktuell als Scout für Gladbach. Seine Präsenz wirft Fragen nach einer möglichen Zusammenarbeit auf.

Neue Struktur und Zukunft

Es ist kurios, dass Virkus gegen Dresden im Stadion war. Läuft da etwas mit Hannover als Boldt-Erbe? Auf Nachfragen von BILD gab Virkus eine klare Antwort. Er lächelte und sagte, dass er weiß, dass Hannover auf der Suche nach einem Sportdirektor ist. Doch er sei hier, um Fußball zu schauen. Es handle sich um einen ganz normalen Scouting-Auftrag. Die Zukunft des Vereins hängt von der richtigen Personalentscheidung ab.

Die sportliche Wende unter Wagner ist spürbar. Die Mannschaft zeigt Charakter und Willen. Die Fans beginnen langsam wieder zu hoffen. Doch die strukturellen Fragen sind noch nicht beantwortet. Die Suche nach einem neuen Sportdirektor geht weiter. Roland Virkus könnte eine Option sein. Bisher gibt es aber keine offizielle Bestätigung. Hannover muss nun die Punkte festhalten.

Die nächste Zeit wird entscheidend sein. Die Mannschaft muss beweisen, dass der Sieg gegen Dresden nicht ein einmaliges Ereignis war. Die Defensivprobleme, besonders bei Standards, müssen gelöst werden. Das sechste Gegentor nach Standards ist ein Warnsignal. Die Mannschaft muss sich verbessern, um dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Der Weg zurück ist noch steinig, aber die Richtung stimmt. Die Wagner-Ära hat begonnen.