Die Wahllokale in Spanien haben geschlossen – eine erste Prognose liegt vor. Zuvor hatte sich eine rekordverdächtige Wahlbeteiligung abgezeichnet.

ist die konservative Volkspartei PP gemeinsam mit ihrem möglichen Koalitionspartner, der rechtspopulistischen Vox, ersten Prognosen zufolge stärkste Kraft geworden. Laut Erhebungen des TV-Senders RTVE und anderer Medien liegen die beiden bisherigen Oppositionsparteien mit bis zu 182 von 350 Parlamentssitzen knapp vor den Sozialisten von Regierungschef Pedro Sánchez und weiteren linken sowie regionalen Parteien.

Bei früheren Wahlen hatte es allerdings im Lauf des Wahlabends noch deutliche Verschiebungen gegenüber den Prognosen gegeben. Zuvor hatte sich eine historisch hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Bis 18 Uhr hatten mehr als 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Noch nie seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie nach der Franco-Diktatur 1978 gab es um diese Uhrzeit eine derart hohe Wahlbeteiligung, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete.

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Sie lag damit 15 Prozentpunkte über dem Vergleichswert der vorangegangenen Wahl im Juli 2023. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.