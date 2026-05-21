Wahlbetrug im bayerischen Dorf: Ehemaliger Bürgermeister wegen massiver Manipulationen angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt wirft dem Ex-Bürgermeister von Wülfershausen 35 Fälle von Wahlfälschung vor, nachdem er Briefwahlunterlagen manipuliert haben soll.

In der beschaulichen Gemeinde Wülfershausen , gelegen im Landkreis Rhön-Grabfeld an der Saale, ist ein politischer Skandal von außergewöhnlichem Ausmaß ans Licht gekommen, der nun die zuständigen Justiz behörden beschäftigt.

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hat gegen den ehemaligen Bürgermeister Wolfgang Seifert, einen 69-jährigen Vertreter der CSU, formelle Anklage erhoben. Dem ehemaligen Gemeindeführer werden insgesamt 35 Fälle von Wahlfälschung im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen vom 8. März vorgeworfen. Nachdem die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei nun vollständig abgeschlossen sind, liegt die Entscheidung über die Zulassung der Anklage und die Einleitung eines entsprechenden Strafprozesses beim Amtsgericht Bad Neustadt an der Saale.

Seifert, der das Amt des Bürgermeisters bereits seit dem Jahr 2018 innehatte, war bei der fraglichen Wahl im März erneut angetreten, wobei er interessanterweise ohne Gegenkandidaten kandidierte. Parallel dazu strebte seine Ehefrau einen Sitz im Gemeinderat an, während Seifert selbst zudem auf der Liste der CSU für die Wahl zum Kreistag stand.

Nach den detaillierten Überzeugungen der Ermittlungsbehörden manipulierte der damalige Bürgermeister systematisch die Unterlagen der Briefwahl, da er offenbar die Sorge hegte, dass weder er selbst noch seine Ehefrau die notwendige Anzahl an Stimmen für einen sicheren Sieg erhalten würden. Laut den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft soll Seifert insgesamt 30 bereits abgegebene und versiegelte Briefwahl-Umschläge eigenmächtig geöffnet haben. Die Ermittler werfen ihm vor, auf den Stimmzetteln für den Gemeinderat handschriftlich den Namen seiner Frau ergänzt zu haben, um deren Chancen zu erhöhen.

Darüber hinaus soll er auf mindestens 20 Stimmzetteln für den Kreistag zusätzliche Stimmen für seine eigene Person vergeben haben. Besonders dreist erscheint die Vorgehensweise bei den Bürgermeister-Stimmzetteln, wo er auf mehreren zuvor unausgefüllten Zetteln seinen eigenen Namen eingetragen haben soll. Ein besonders brisanter Aspekt der Ermittlungen ist die technische Umsetzung der Fälschung: In einigen Fällen soll Seifert die manipulierten Umschläge nach der Bearbeitung wieder sorgfältig verklebt haben.

Sollte dies nicht gelingen, habe er die originalen Wahlumschläge durch Blanko-Umschläge ersetzt, auf die er in seiner Funktion im Rathaus einen einfachen Zugriff hatte. Ein weiterer schwerwiegender Vorwurf betrifft den Umgang mit fünf älteren, wahlberechtigten Bürgern der Gemeinde. Diese Personen sollen Seifert gebeten haben, ihre Briefwahl-Unterlagen für sie auszufüllen, wobei sie ihm volle Entscheidungsfreiheit bei der Stimmabgabe überlassen hatten.

Diese Gelegenheit soll der ehemalige Bürgermeister gnadenlos genutzt haben, um Stimmen gezielt zugunsten seiner Ehefrau, seiner Partei und seiner eigenen Kandidatur zu vergeben. Rechtlich problematisch ist hier vor allem die Tatsache, dass der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis fehlte, dass Seifert als Hilfsperson bei der Stimmabgabe tätig war. Die Identität dieser fünf Personen konnte von den Ermittlern bislang nicht abschließend geklärt werden.

Ursprünglich waren bei der Bürgermeisterwahl insgesamt 1.278 gültige Stimmen abgegeben worden, wovon 472 auf Seifert entfielen, wodurch er zunächst im Amt bestätigt wurde. Erst nach dem Bekanntwerden der massiven Manipulationen ordnete das Landratsamt eine Neuwahl an, die auch Teile der Gemeinderatswahl betraf. In seinen Aussagen gegenüber der Staatsanwaltschaft soll Seifert eingeräumt haben, allein gehandelt zu haben, und betonte, dass keine anderen Personen Kenntnis von seinen Taten hatten.

Der Tatbestand der Wahlfälschung ist im deutschen Recht schwerwiegend und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden. Trotz des Geständnisses bleibt die Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Urteil bestehen. Die gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Skandals belasten das Dorf mit seinen etwa 1.500 Einwohnern weiterhin stark. Für die Neuwahl am 5.

Juli steht derzeit nur eine Kandidatin fest: Die 52-jährige Bankbetriebswirtin Ruth Markert von der Freien Wählergemeinschaft Wülfershausen. Markert, die seit 18 Jahren im Gemeinderat sitzt, hatte bereits bei der ursprünglichen Wahl 27 Prozent der Stimmen als wählerbenannte Person erhalten. Ein weiterer potenzieller Kandidat, der Politikstudent Memet Ali Girgin, wurde nicht zugelassen, da er die erforderliche Wohndauer im Ort nicht erfüllte.

Girgin hatte geäußert, durch seine Kandidatur ein Zeichen gegen die zunehmende Politikverdrossenheit setzen zu wollen, die durch einen solchen Vertrauensbruch in der lokalen Politik nur noch verstärkt wird





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