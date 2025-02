Wahlhelfer-Chaos in Berlin: Tausende auf Rückmeldung angewiesen

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl in Berlin hat die Suche nach genügend Wahlhelfern zu einem Chaos geführt. Viele Freiwillige haben trotz schriftlicher Anmeldung noch keine Rückmeldung erhalten, was zu Unsicherheiten und Verärgerung führt.

In Berlin wurden aufgrund der vorzeitigen Bundestagswahl tausende freiwillige Wahlhelfer gesucht. Zwei Wochen vor der Wahl haben viele von ihnen noch keine Rückmeldung erhalten. Das Bezirksamt Mitte teilte mit, dass die Benennungsschreiben für die Wahlhelfer zusammen mit den Schulungsterminen ab dem 6. Januar versandt wurden. Derweil warten andere noch auf eine Rückmeldung . „Die Absageschreiben erfolgen eine Woche vor der Wahl“, hieß es. In der Woche vom 3. bis 9.

Februar wurden die insgesamt 3030 Zusagen versendet. Da es allerdings viele Absagen von den Freiwilligen gebe, werden die Positionen weiterhin mit den 5496 Wahlhelfenden im Bewerbungsstatus nachbesetzt. Die Helfer im Reservepool wurden den Angaben nach darüber informiert. Konkrete Absagen sollen erst in dieser Woche versendet werden. Ein 27-jähriger Mann meldete sich Ende Januar über das Online-Portal noch als Wahlhelfer. Auf seine Anfrage bekam er eine kurze Bestätigung des Bezirksamtes zurück. Darin hieß es: „Das zuständige Bezirkswahlamt wird sich unaufgefordert mit Ihnen in Verbindung setzen“. Doch bis heute habe er absolut nichts gehört, erzählt er. Da er sich relativ spät beworben habe und auf den Nebenverdienst nicht angewiesen sei, habe das allerdings keine großen Auswirkungen auf ihn. Er gehe nun davon aus, dass er nicht genommen wird. Ansonsten könnte es für ihn schwierig werden, die Briefwahl rechtzeitig anzumelden, sagte er. In Tempelhof-Schöneberg wurden die Zusagen bereits im Januar versandt. Wie das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mitteilte, folgten die Absagen in der sechsten Kalenderwoche (3. bis 9. Februar). Allerdings scheinen diese Schreiben nicht alle Freiwilligen erreicht zu haben. Lena K.* bewarb sich bereits Ende November als Wahlhelferin im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. „Anfang Februar habe ich immer noch keine Zu- oder Absage erhalten“, erzählt die 28-Jährige. Dabei scheine es keine guten Schnittstellen innerhalb der Verwaltung zu geben, kritisiert sie. Immerhin sei etwa zwei Wochen nach ihrer Anmeldung ein Brief angekommen, ob sie sich nicht als Wahlhelferin melden möchte. Als sie bis zum 7. Februar noch keine Antwort erhalten hat, fragte sie nach. Die Antwort: Die Einberufungsschreiben seien schon versendet worden, aber sie solle sich noch bis zur kommenden Woche gedulden. Womöglich werde sie nach besetzt. „Man fühlt sich etwas in der Schwebe und im Falle einer Zusage, müsste ich mich innerhalb von kurzer Zeit in die Abläufe einlesen“, sagte sie. Für die Briefwahl habe sie sich schon angemeldet, trotzdem bevorzuge sie es, so etwas langfristig zu planen. Eine andere Frau, die anonym bleiben möchte, schrieb in der Bestätigungsmail, die der Redaktion vorliegt, hieß es: „Wir haben Ihre Bereitschaftserklärung erhalten und werden Sie schnellstmöglich über Ihren Einsatz in einem Wahlvorstand informieren.“ Anschließend blieb es jedoch wochenlang still. Am 7. Februar kam dann die Absage. Man habe ihre Bewerbung aufgrund der „Vielzahl an Bewerbungen“ leider nicht berücksichtigen können. „Ich hatte nicht unbedingt damit gerechnet, einen Platz zu bekommen“, sagte Keller. Mit der Rückmeldung und der Absage habe es aber dann schon sehr lange gedauert. Es sei schon etwas ärgerlich gewesen, dass sie nicht weiter planen konnte, teilte Keller der Berliner Zeitung mit. Die Absage sei aber noch rechtzeitig eingetroffen, um jetzt umzuplanen. „Für mich hat das keine weiteren Auswirkungen, außer, dass ich jetzt am Wahltag ganz entspannt wählen gehen kann“, sagte sie





Wahlhelfer Berlin Bundestagswahl Rückmeldung Chaos Wahlvorstand

