Wahlhelfer-Training in Hamburg: Demokratie lernen und aktiv werden

In einem Hamburger Seminarraum bereiten sich junge Menschen auf ihre Aufgaben als Wahlhelferinnen und -helfer vor. Sie lernen den Ablauf der Wahlen kennen und üben den Umgang mit verschiedenen Situationen im Wahllokal. Das Seminar ist ein Angebot der Initiative Erstwahlprofis und soll die Demokratie aktiv mitgestalten.

Die Wahlurne ist echt, der Wahlzettel auch, nur der echte Wahlsonntag ist erst in einigen Wochen: In diesem Hamburg er Seminarraum lernt eine kleine Gruppe, wie Wahlen in Deutschland organisiert sind – und wie sie als Wahlhelfer innen und -helfer dabei unterstützen können. »Und damit ihr auch erleben könnt, wie das abläuft, teilen wir euch gleich in zwei Gruppen ein und ihr werdet in der einen Runde Wahlvorstand sein, in der anderen Wählerin.

« Die Teilnehmenden sind für das Rollenspiel aus ganz Hamburg angereist – freiwillig, an einem Samstagmorgen – wenige Wochen vor der Bundestagswahl. In der Hansestadt wird am 2. März außerdem noch der Senat gewählt. Auch die 16-jährige Ava darf dann zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. »Ich würde dieses Jahr sehr gern wählen wollen. Also, ich glaube nicht, dass ich es gemacht hätte, wäre das jetzt nicht so eine heiße politische Situation. Aber ich will es dieses Jahr auf jeden Fall zum ersten Mal machen, und ich glaube, das ist gut, das auch noch mal hinter den Kulissen ja noch mal zu sehen.« Erst mal gibt es Theorie: In Rollenspielen gehen die angehenden Helferinnen und Helfer alle möglichen Sonderfälle durch. Denn egal ob Bundestags-, Europa- oder Kommunalwahl: Der Ablauf im Wahllokal ist zwar immer ähnlich, aber überraschend komplex. »Hallo, ich sollte hierherkommen, weil ich meine Wahlberechtigung verloren habe, und ich würde heute nur mit meinem Ausweis wählen können.« Am Wahltag wird es dann ernst: Was tun, wenn jemand Briefwahl beantragt, aber vergessen hat, den Brief abzuschicken? Im falschen Wahllokal auftaucht? Oder beim Ausfüllen des Wahlzettels Hilfe braucht? Gewählt wird schließlich geheim. »Ich habe jemanden gespielt, der eben blind ist, und der hatte dann hier ebenso eine spezielle Schablone eben zum Ankreuzen, damit er auch weiß, wo er seine Kreuze setzen muss.« Mit Abschluss dieses Seminars sind die Teilnehmenden sogenannte »Erstwahlprofis«. So ein Kurs ist für die Arbeit im Wahllokal zwar nicht verpflichtend. Die Organisatoren der Initiative halten ihn aber trotzdem für wertvoll. Bei den letzten Europawahlen hätten sich mehr als zwei Drittel von knapp 1000 ausgebildeten Erstwahlprofis in Hamburg und Berlin als Wahlhelfer engagiert, sagen sie. »Ich glaube, wenn man sie aktiv einbindet, ein Teil davon zu sein und selber Gastgeber*innen der Demokratie zu sein, dann kann man das eben auch mit immer weiter prägen. Denn Demokratie lernt sich ja nicht von allein, sondern ist halt ein Mitmachkonzept.« Bei den Erstwahlprofis geht’s ums Wie, nicht ums Wen. Wahlempfehlungen gibt es bewusst nicht. Parteipolitik wird höchstens am Rande besprochen. Für das heutige Seminar haben sich vor allem politisch Interessierte aus dem Hamburger Westen angemeldet – eine rot-grüne Hochburg. Das prägt auch die Stimmung unter den Jugendlichen. »Den Bruch der Brandmauer, das finde ich auch ziemlich erschreckend, dass es so weit gekommen ist, auch wenn es jetzt nicht durchgebracht wurde. Aber trotzdem, dass das hier passieren kann, macht mir schon Angst.« »Ja, ich kenne auch einige, die die AfD tatsächlich vertreten. Und es ist halt einfach auch oft so, dass viele falsch informiert sind oder sich zu wenig informieren und auch viele einfach so, ja mit der Mehrheit so ein bisschen mitgehen. Gerade auch unter den Jugendlichen, die sich ja gar nicht richtig informieren, sondern einfach so ein bisschen: Ja, das ist cool, das machen wir jetzt auch mit.« »Also, wenn man die AfD wählen will, da kann man das natürlich machen. Aber persönlich sind das jetzt nicht meine politischen Bewegungen, wo ich das jetzt mit verbinden würde. Und es ist ja quasi einfach gegen Ausländer und gegen Leute, die jetzt nicht so viel verdienen. Und ich bin ja zum Beispiel ein Teil davon, weil ich bin jetzt nicht hundertprozentig deutsch, und da hätte ich jetzt einfach Angst, dass die gewinnen. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass Leute wählen gehen, wenn man quasi dagegen ist.« Ein Gruppenfoto zum Schluss: Dass sich diese jungen Menschen bei den kommenden Wahlen engagieren werden, ist sicher – Profis sind sie ja jetzt





Wahlhelfer Demokratie Wahlen Hamburg Erstwahlprofis Politische Bildung

