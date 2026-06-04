Wahlkampf bei Real Madrid: Riquelme verspricht Haaland und Rodri, Pérez setzt auf Mourinho

Im Präsidentschaftswahlkampf von Real Madrid überbieten sich die Kandidaten mit Transferversprechen. Herausforderer Riquelme will Haaland und Rodri von ManCity holen, Amtsinhaber Pérez setzt auf Mourinho und Konaté.

Im Wahlkampf um die Präsidentschaft von Real Madrid überbieten sich die Kandidaten mit immer größeren Versprechungen, um die letzten unentschlossenen Mitglieder zu überzeugen. Amtsinhaber Florentino Pérez und Herausforderer Enrique Riquelme liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem es vor allem um spektakuläre Transfer s geht.

Der Höhepunkt war eine Pressekonferenz von Pérez, die nach 65 Minuten völlig eskalierte, als er gegen die spanische Presse wetterte und Gerüchte über eine schwere Krankheit dementierte. Seitdem ist der Wahlkampf voll entbrannt, und beide Lager versuchen mit prominenten Namen zu punkten. Der 37-jährige Herausforderer Riquelme hat nun ein besonders dickes Pfund ausgepackt: Er verspricht, im Falle seines Wahlsieges gleich zwei Superstars von Manchester City zu verpflichten: Erling Haaland und Rodri.

In einem Interview mit Antena 3 behauptete Riquelme, Haaland habe den Wunsch, zu Real Madrid zu kommen. Noch konkreter wurde er bei Rodri. Der spanische Mittelfeldspieler habe zwar einen Vertrag bei City, den müsse man respektieren, aber: Wir würden bereits am Montag Gespräche aufnehmen, versprach Riquelme. Er fügte hinzu: Wenn ich Präsident werde, wird er für Real Madrid spielen.

Rodri soll die Lücke im defensiven Mittelfeld schließen, und Riquelme behauptet, bereits Kontakte zum Umfeld des Spielers geknüpft zu haben. Mit Haaland als zweitem Namen wäre ein echter Galactico-Transfer möglich, der die Fantasie der Madrilenen anheizt. Auch in der Trainerfrage will Riquelme Akzente setzen. Anders als Pérez, der auf eine Rückkehr von José Mourinho setzt, plant Riquelme einen Superstar-Trainer, den größten, den man sich vorstellen könne.

Mourinho, der von 2010 bis 2013 bereits Real trainierte und drei Titel holte, wird von Pérez umworben. Der Amtsinhaber veröffentlichte sogar ein Video, in dem Mourinho im Real-Trikot schlicht Ja sagt.

Zudem möchte Pérez den ablösefreien Ibrahima Konaté vom FC Liverpool nach Madrid lotsen, um die Abwehr zu verstärken. Der Wahlkampf ist also in vollem Gange und die Versprechen werden immer größer. Dabei geht es nicht nur um sportliche Erfolge, sondern auch um die strategische Ausrichtung des Vereins. Beide Kandidaten wissen, dass sie mit großen Namen die Mitglieder beeindrucken müssen, um die Wahl am Sonntag für sich zu entscheiden.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Versprechen von Riquelme oder die bewährten Methoden von Pérez die Mehrheit überzeugen. Eines ist sicher: Der Sieger wird vor großen Herausforderungen stehen, denn die Erwartungen an die neue Saison sind enorm. Mit Haaland und Rodri könnte Real Madrid eine neue Ära einleiten, während Mourinho und Konaté für Kontinuität stehen. Die Mitglieder haben die Qual der Wahl zwischen zwei sehr unterschiedlichen Visionen. Letztlich entscheiden sie über die Zukunft des größten Klubs der Welt





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