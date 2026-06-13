In einem exklusiven BILD-Interview spricht Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze über die Herausforderungen im Wahlkampf, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und mögliche Koalitionen nach der Landtagswahl.

Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt eine Landtagswahl abgehalten, die als entscheidende Richtungswahl gilt. In den aktuellen Umfragen liegt die Alternative für Deutschland (AfD) mit etwa 42 Prozent deutlich vor der regierenden Christlich Demokratischen Union ( CDU ), die einen Machtverlust befürchten muss.

Trotz dieser schwierigen Ausgangslage zeigt sich Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) im Interview mit der BILD-Zeitung kämpferisch. Die zentrale Frage des Gesprächs ist, wie die CDU die Wahl noch gewinnen kann, obwohl sie in den Partei-Umfragen hinter der AfD zurückliegt. Schulze betont, dass seine persönliche Beliebtheit als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten höher sei als die des AfD-Spitzenkandidaten. Er argumentiert, dass Wahlen oft eine Personalentscheidung seien und baut auf seine direkte Ansprache der Wähler.

Ein weiteres Thema ist die Rolle der Bundes-CDU und des Bundeskanzlers Friedrich Merz im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Gefragt nach einer möglichen täglichen Präsenz Merz' bis zum Wahltag, weicht Schulze aus und betont stattdessen, dass er selbst als Ministerpräsident jeden Tag im Land unterwegs sei. Er kündigt an, dass Bundeskanzler Merz und andere prominente Unionspolitiker wie Markus Söder ebenso wie Ministerpräsidenten aus anderen Bundesländern im Wahlkampf auftreten werden, um die Zusammenarbeit zwischen dem Land und anderen politischen Ebenen zu unterstreichen.

Gleichzeitig distanziert sich Schulze in gewisser Weise von der Bundesebene, indem er sagt, es gehe hier um Sachsen-Anhalt, und er konzentriere sich auf seine Arbeit im Land. Diese Haltung spiegelt die Diskrepanz zwischen der lokalen Unzufriedenheit mit Berliner Politik und der Notwendigkeit wider, auch auf Bundesebene Verbündete zu haben. Die mögliche Notwendigkeit einer Koalition, um eine AfD-Regierung zu verhindern, wird ebenfalls thematisiert.

Auf die direkte Frage, wie mit der Unvereinbarkeitsklausel umgegangen werden solle, die eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei für viele CDU-Politiker ausschließt, bleibt Schulze vage. Er schließt sowohl AfD als auch Linke für ein zukünftiges Kabinett unter seiner Führung kategorisch aus, macht aber keine Angaben zu einer möglichen Tolerierung oder Zusammenarbeit mit anderen Parteien. Sein Fokus liege darauf, die Wähler mit seinem Programm und seiner Bilanz der ersten 100 Tage als Ministerpräsident zu überzeugen.

In dieser Zeit habe er unter anderem eine Verwaltungsreform angestoßen und Anpassungen im Schulsystem vorgeschlagen. Zudem rechtfertigt er seine kritische Haltung gegenüber Entscheidungen der Bundesregierung in Berlin und Brüssel mit seiner Verantwortung für Sachsen-Anhalt. Er behauptet, dass das offene Ansprechen von Problemen der erste Schritt zur Lösungsfindung sei.

Persönliche Kraft schöpfe er aus der Familie und den positiven Rückmeldungen von Bürgern, die seinen Weg bestätigten und ihn in seiner Einschätzung bestärkten, dass seine persönliche Popularität und die对视 seiner Partei besser seien als erwartet, was den eingeschlagenen Kurs rechtfertige





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