Wahlrechtsreform: Bundestagswahl am 23. Februar mit neuen Regeln

Die Bundestagswahl am 23. Februar 2023 bringt neben einem ungewöhnlichen Wahltermin auch bedeutende Veränderungen im Wahlrecht mit sich. Die Erststimme bleibt bestehen, jedoch spielt die Zweitstimme eine größere Rolle bei der Sitzverteilung im Bundestag.

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2023 kommt es nicht nur zu einem frühen Wahltermin, sondern auch zu fundamentalen Veränderungen im Wahlrecht . Die Bürger haben weiterhin zwei Stimmen: eine Erst- und eine Zweitstimme . Mit der Erststimme wählen Sie den Direktkandidaten in Ihrem Wahlkreis, mit der Zweitstimme wählen Sie eine Partei. Bayern hat aufgrund der Bevölkerungsentwicklung einen neuen Wahlkreis hinzugewonnen: Memmingen-Unterallgäu.

Dieser umfasst Teile der bisherigen Wahlkreise Augsburg-Land, Neu-Ulm und Ostallgäu. Die Zahl der Sitze im Bundestag wurde auf 630 beschränkt und es gibt keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr. Das Ziel ist es, die Größe des Bundestages zu begrenzen. Die Reform des Wahlrechts soll unter anderem verhindern, dass der Bundestag weiter wächst. Die Verteilung der Sitze im Bundestag erfolgt künftig ausschließlich anhand der Zweitstimme. Alle Parteien, die über der Fünf-Prozent-Hürde liegen oder mindestens drei Direktmandate gewinnen, ziehen in den Bundestag ein. Die Zweitstimmen werden entsprechend der Stimmverhältnisse auf die 630 Sitze verteilt. Anschließend werden die Sitze auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Eine hohe Wahlbeteiligung in Bayern sorgt somit für viele bayerische Abgeordnete. Die Erststimme bestimmt über die Direktmandate und beeinflusst die Zusammensetzung des Bundestages.





