An der Spitze der Regionalliga steht der TSV 1860 München nach seinem Jahresfinale noch nicht. Doch der letzte Auftritt vor der langen Winterpause macht Mut für einen Sturm auf den Gipfel.

An der Spitze der Regionalliga steht der TSV 1860 München nach seinem Jahresfinale noch nicht. Doch der letzte Auftritt vor der langen Winterpause macht Mut für einen Sturm auf den Gipfel.

München - Von dem Fußball-Feuerwerk waren die "Löwen" noch nach dem erfolgreichen Schlusspunkt ihres wilden Jahres beeindruckt. Schon vor dem letzten Spiel vor der Winterpause sorgten die Fans des TSV 1860 München auf den Rängen des Grünwalder Stadions für eine imposante Show. Danach brannte die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Anfangsphase des 4:2 gegen Absteiger 1. FC Schweinfurt 05 auf dem Rasen ein Feuerwerk ab.

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"Es ist geisteskrank, was die Fans abgeliefert haben. Ein Feuerwerk direkt zu Beginn ist schon verrückt", sagte Youngster Cristian Leone der "Abendzeitung", der den Torreigen in der Fußball-Regionalliga gegen die Schweinfurter eröffnete.