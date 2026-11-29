Beim FC Fulham feiern der AFC Bournemouth den sechsten Premier-League-Sieg in Folge. Bei Tottenham verzückt James Maddison indes mit einem zauberhaften Treffer.

Beim FC Fulham feiern der AFC Bournemouth den sechsten Premier-League-Sieg in Folge. Bei Tottenham verzückt James Maddison indes mit einem zauberhaften Treffer. Die unfassbare Siegesserie von Marco Rose und dem AFC Bournemouth hält weiter an.

Beim FC Fulham feierten die „Cherries“, angeleitet vom deutschen Trainer, einen Marcus Tavernier und Justin Kluivert erzielten die Treffer für den AFC, Rodrigo Muniz glich zwischenzeitlich aus .

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Damit gewann Bournemouth nun die vergangenen sechs Premier-League-Spiele. Wettbewerbsübergreifend steht der Verein sogar bei elf Siegen in Folge. Keine Mannschaft aus den fünf europäischen Top-Ligen kann derzeit eine längere Siegesserie aufweisen.