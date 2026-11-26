'Wahnsinnig verwundbar': Mehring fordert digitale Wehrfähigkeit
Durch Künstliche Intelligenz gibt es immer mehr Cyberangriffe. Aber Deutschland stehe dabei 'mit heruntergelassenen Hosen da', kritisiert Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler). Er fordert mehr Geld für Cybersicherheit.
Was früher der Banküberfall war, sei heute der Hackerangriff. Und der geopolitisch eingesetzte Angriff auf die kritische Infrastruktur, für den es früher einen Panzer brauchte, werde heute im Digitalen durchgeführt.
So erklärte Bayerns Digitalminister Fabian Mehring in der "Münchner Runde" im BR Fernsehen die neuen Gefahren im digitalen Zeitalter. Künstliche Intelligenz beschleunige diese Entwicklung: "Das, was heute sicher ist, kann morgen schon unsicher sein". Umso wichtiger sei es, fit für das KI-Zeitalter zu werden. Doch laut Mehring sei Deutschland im Digitalen "wahnsinnig verwundbar" und "wahnsinnig abhängig".
Er wundere sich, dass gerade "Sondervermögen von schwindelerregender Höhe" für eine analoge Wehrhaftigkeit gebildet würden. Aber: "Im Digitalen habe ich manchmal das Gefühl, stehen wir so einigermaßen mit heruntergelassenen Hosen da.
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