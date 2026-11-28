Diese Pause ging gewaltig nach hinten los.

In den USA darf eine inhaftierte Schwangere das Gefängnis für einen Arzttermin verlassen – unter Bewachung. Doch den Beamten unterläuft ein folgenreicher Fehler. Während einer Essenspause ihrer Bewacher ist einer schwangeren Inhaftierten in den USA die Flucht gelungen – und zwar im Auto der Justizbeamten.

Die 26-Jährige sei nach einem Vorsorgetermin auf dem Weg zurück ins Gefängnis gewesen, als sie entwischte, teilte die zuständige Behörde im Bundesstaat New Mexico mit. Medienberichten zufolge fuhr die Inhaftierte davon, als sich die Justizbeamten gerade in einem Burgerrestaurant eindeckten. Nach Angaben der Behörde spielte sich der Vorfall bereits am Mittwoch ab.

Advertisement

Advertisement

Auch drei Tage später fahndet die Polizei öffentlich nach der Inhaftierten namens Rebecca Taylor und sucht etwa in Fernbussen und Schnellzügen – bisher ohne Erfolg. Hinweise, die zu ihrer Festnahme führen, werden mit bis zu 5.000 US-Dollar belohnt. Taylor verbüßte eine sechsjährige Gefängnisstrafe wegen mehrfachen Diebstahls und Einbruchs. Taylor war in einem Gefängnis in der Kleinstadt Grants inhaftiert, gut eine Autostunde westlich der Großstadt Albuquerque.