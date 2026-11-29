In Warhammer 40.000: Dark Heresy begleitet euch ein Aeldari. Wir beleuchten diese geheimnisvolle Xenos-Spezies im Interview genauer.

ist bekannt für seinen absurden Maßstab und insbesondere das Imperium wirkt auf uns Menschen heute absolut verschwenderisch. Vor allem für die „Space-Elfen“ dürfte das, was das Imperium da so veranstaltet, voll und ganz unverständlich sein.

Im Rollenspiel Rogue Trader ist es sogar möglich, eine Art Beziehung mit einer Aeldari einzugehen, die aber über eine platonische Freundschaft nicht hinausgehen kann. Wir Menschen sind für sie einfach zu abscheulich. Mit dem Nachfolger, Dark Heresy, das am 28. Januar 2027 erscheinen wird, kommt wieder eine breite Riege an Gefolgsleuten ins Spiel – darunter ein Aeldari.

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Ich konnte den Entwicklern einige Fragen stellen und im ersten Teil schon erfahren, Jetzt habe ich Antworten von Executive Producer Anatoly Shestov und Lead Narrative Designerin Olga Kellner zur Lore und den Hintergründen der Aeldari bekommen und dazu, wie die Kultur dieser Xenos funktioniert. Hinweis: Dieses Wissen wird als ketzerisch eingestuft. Belege für eine entsprechende Befugnis sind unter dieser Data Slate einzureichen.