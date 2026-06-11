Während der WM wird das 'Graylyn Estate' zu einer Festung - Stars und Bundestrainer genießen kurze Wege und Ruhe

Das 'Graylyn Estate' in Winston-Salem wird während der WM zu einer Festung und bietet eine Vielzahl von Aktivitäten für die DFB-Stars. Die Spieler schätzen die kurzen Wege und die Ruhe des Campes, während die Bundestrainer und Weltmeister Manuel Neuer eine exklusive Unterkunft genießen.

Das ' Graylyn Estate ' in Winston-Salem erinnert optisch an eine mittelalterliche Burg und wird während der WM zur Festung . Das Gelände rund um das deutsche WM-Quartier, einschließlich Golfplatz und Parkanlage, ist mit gelbem Flatterband abgesperrt.

Bis zum 19. Juli, dem Tag des WM-Finals, sind Sicherheitsleute am Eingang vorhanden. In einem Video gibt es einen Einblick hinter die Kulissen. Die beiden Nationalspieler Deniz Undav und Jamie Leweiling führen durch die Hotelanlage.

Es gibt mehrere Lacher und spannende Details, wie die Stars wohnen. Weltmeister Manuel Neuer wohnt in einer 'Silo Suite', die sich über zwei Etagen erstreckt und einen privaten Wendeltreppenturm hat. Für Beschäftigung gibt es Padel, Badminton, Tennis und Volleyball. Es gibt auch einen virtuellen Spieltisch.

Auch Fotoshooting der Teamkollegen und Unterhaltungen mit Hobbyfilmern sind geplant. Die Spieler schätzen die kurzen Wege und die Ruhe des Campes. Es gibt sogar ein kleines Teich mit Bach, in dem angeblich Schlangen leben sollen





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