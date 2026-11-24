Vier Tage im künstlichen Koma: Claudia Effenberg kämpfte um ihr Leben. Ehemann Stefan wich kaum von ihrer Seite.

hat eine der wohl schwersten Zeiten ihres Lebens hinter sich. Eine schwere Sepsis und eine massive Lungenentzündung brachten die Designerin in Lebensgefahr. Nachdem ihre Lunge bereits zusammengefallen war, musste sie im Münchner Klinikum rechts der Isar notoperiert und anschließend für vier Tage ins künstliche Koma versetzt werden.

"Eine Schwester hat mir später gesagt: 'Ich hätte nicht gedacht, dass Sie hier noch mal herauskommen. ' Auch mein behandelnder Professor hat nicht damit gerechnet, dass ich überlebe", offenbart sie nun im Gespräch mit, der in dieser schwierigen Zeit kaum von ihrer Seite wich.

Also read Kreta-Urlaub während des Iran-Kriegs: Liegt eine Reisewarnung vor?

Immer wieder suchte er die Nähe seiner Frau, küsste an ihrem Krankenbett ihre Hand und brach aus Angst, sie für immer zu verlieren, in Tränen aus.vermutete zunächst einen eingeklemmten Nerv und begleitete seine Frau am nächsten Morgen zum Orthopäden, wo sich ihr Zustand innerhalb kürzester Zeit dramatisch verschlechterte.

"Mein Puls stieg auf 195, das Fieber auf 40 Grad", erinnert sich das Model. Weil der Rettungswagen zu lange auf sich warten ließ, brachte der ehemalige Fußballprofi seine Frau kurzerhand selbst ins Krankenhaus. Wie geschwächt ihr Körper zu diesem Zeitpunkt bereits war, zeigte sich auch nach dem lebensrettenden Eingriff: Die Ärzte konntennicht wie ursprünglich vorgesehen aus dem künstlichen Koma holen. Was die Erkrankung ausgelöst hat, ist bis heute ungeklärt.

Advertisement

Die Designerin vermutet jedoch einen aggressiven Krankenhauskeim, mit dem sie sich bei ihrer zweiten Hüftoperation im Sommer infiziert haben könnte. Schon nach diesem Eingriff habe sie unter schweren Beinen und weiteren Beschwerden gelitten.eigentlich überhaupt nicht mag, besuchte er seine Frau mehrmals täglich. Selbst vor seinen Auftritten im "Doppelpass" kam er schon frühmorgens in die Klinik, sprach mit den Ärzten und machte sich Notizen zu ihren Medikamenten.

Auchzeitweise so verwirrt, dass sie glaubte, entführt worden zu sein, oder ihren Mann für eine künstliche Intelligenz hielt. Auch seine Tränen konnte sie zunächst nicht einordnen:Erst später wurde ihr bewusst, was ihr Ehemann, mit dem sie seit 2004 verheiratet ist, durchgemacht hatte: "Er hatte solche Angst, mich zu verlieren.

" Nach mehreren Wochen in der Klinik durfteWie findet ihr, dass Claudia ihre lebensbedrohliche Erkrankung öffentlich macht?