Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps lassen in der ersten Runde der Playoffs in der US-Liga nichts anbrennen. Titelverteidiger Miami um Superstar Lionel Messi scheidet dagegen früh aus - ein Fluch bleibt bestehen.

Gegen die Columbus Crew war für Lionel Messi nichts zu holen. Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps lassen in der ersten Runde der Playoffs in der US-Liga nichts anbrennen.

Titelverteidiger Miami um Superstar Lionel Messi scheidet dagegen früh aus - ein Fluch bleibt bestehen. Thomas Müller auf Kurs, Lionel Messi schon raus: In den Playoffs der nordamerikanischen MLS hat die Nacht auf Samstag erste große Entscheidungen gebracht. Müller gewann mit den Vancouver Whitecaps auch Spiel zwei der Best-of-three-Serie bei Real Salt Lake mit 1:0 und steht nach dem 2:0 zum Auftakt bereits im Viertelfinale.

Advertisement

Advertisement

Superstar Messi und Inter Miami sind im Kampf um den erneuten Triumph dagegen früh gescheitert. Der Meister verlor auch das zweite Spiel bei Columbus Crew mit 0:1 , am vergangenen Wochenende hatte das Staraufgebot aus Miami bereits deutlich mit 0:3 verloren. Für die Whitecaps traf Emmanuel Sabbi , zu diesem Zeitpunkt stand auch der 37 Jahre alte Müller noch auf dem Platz.