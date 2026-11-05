Wahrheit oder Lüge: Start von Folge 4 mit Natalia Wörner steht noch nicht fest

Die vierte Krimifolge mit Natalia Wörner ist in Produktion. Dreharbeiten in Berlin starten bald. Kein konkreter Ausstrahlungstermin für den neuen Fall bekannt.

Die vierte Ausgabe der erfolgreichen Krimireihe "Wahrheit oder Lüge" mit dem Untertitel "Alles hat seinen Preis" befindet sich aktuell in der Produktionsphase. Die Dreharbeiten finden unter der Regie von Lars Becker in Berlin und Umgebung statt. Bisher wurde kein offizieller Ausstrahlungstermin für die Auswertung im Fernsehen oder im Streaming bereich bekannt gegeben.

Handlung und Figurenkonstellation im neuen Fall

Natalia Wörner schlüpft erneut in die Rolle der Berliner Strafverteidigerin Annabelle Martinelli, die auf Sexualstrafrecht spezialisiert ist. In dieser Folge übernimmt Martinelli die Verteidigung des Schauspielers Pablo Breuer, der unter Tatverdacht steht. Der Vorwurf betrifft übergriffiges Verhalten in der Nacht des Todes von Bettes Fürst. Betty Fürst wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden, nachdem zuvor eine Jubiläumsfeier ihrer Schauspielagentur stattgefunden hatte.

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Annabelle Martinelli ist persönlich in diesen Fall verwickelt, da sie mit der verstorbenen Betty Fürst befreundet war. Die Suche nach der Wahrheit führt die Anwältin tief in die Geheimnisse hinter den Kulissen der Filmbranche. Sie muss widersprüchliche Aussagen prüfen, persönliche Konflikte entschlüsseln und berufliche Interessen abwägen. Dabei geht es darum, herauszufinden, wem in dieser komplexen Situation vertraut werden kann und welche verborgenen Motive hinter den Anschuldigungen stecken.

Komplizen und Zeugen der Kriminalgeschichte

Neben der Hauptbeschuldigten Pablo Breuer spielen weitere Figuren eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung des Verbrechens. Der ehemalige Kinostar Theo Monk erscheint als enger Vertrauter der Verstorbenen und könnte wesentlich zur Klärung des Sachverhalts beitragen. Parallel dazu untersuchen die Ermittler den Geliebten von Betty Fürst, dessen Verhalten in der Tatnacht als ausschlaggebend gilt.

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Die Ermittlungen decken ein Netz aus Eifersucht, Abhängigkeiten und alten Konflikten innerhalb der Filmindustrie auf. Diese widersprüchlichen Aussagen der Beteiligten und die unterschiedlichen Interessen erschweren die Arbeit von Annabelle Martinelli erheblich. Sie muss nicht nur juristische Verteidigung leisten, sondern auch die emotionale und persönliche Belastung durch den Verlust ihrer Freundin verarbeiten.

Ausstrahlungsplan und Verfügbarkeit in der Mediathek

Ein fester Starttermin für "Wahrheit oder Lüge - Alles hat seinen Preis" ist aktuell nicht bekannt. Der Sender hat noch keine Bestätigung für einen konkreten Sendeplatz im linearen Programm oder einen parallelen Live-Stream-Start veröffentlicht. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Auswertung parallel zum Fernsehen erfolgen wird, ähnlich wie bei vorherigen Teilen der Serie.

Für Zuschauer, die die Wartezeit überbrücken möchten, gibt es aktuelle Alternativen. Am Montag, dem 23. November 2026, um 20.15 Uhr, wird der Film "Wahrheit oder Lüge - Maria hat Angst" ausgestrahlt. Dieser vorherige Teil ist bereits ab dem 14. November 2026 in der Mediathek verfügbar. Da auch die bisherigen Episoden in der Mediathek angeboten werden, ist die Aufnahme des vierten Films dort sehr wahrscheinlich, sobald eine Bestätigung vorliegt.