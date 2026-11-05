Währungsmärkte: EUR/USD testet 1,1276 GBP/JPY vor BOE-Entscheidung

Der EUR/USD konsolidiert nahe dem Widerstand von 1,1276 USD, während der GBP/JPY auf den Zinsentscheid der Bank of England wartet. Details zu den Handelszonen.

Der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar ( EUR/USD) befindet sich seit dem Markttief am 14. Oktober bei 1,1113 USD in einer Phase der Bodenbildung, die als potenzieller Doppelboden interpretiert werden kann. Die entscheidende Widerstandslinie liegt aktuell bei 1,1276 USD, gegen die das Währungspaar in der gestrigen Handelssitzung zunächst leicht anprallte. Dieser kurzfristige Rücksetzer wurde jedoch in der Nacht wieder aufgekauft, sodass der Kurs erneut nahe dieser kritischen Hürde notiert.

EUR/USD: Widerstand bei 1,1276 USD und Ausbruchszenarien

Ein decisiver Ausbruch über die Marke von 1,1276 USD würde ein neues Kaufsignal generieren. In diesem Fall könnte sich das Paar in Richtung der nächsten Widerstandslevel bei 1,1338 USD und 1,1479 USD erholen. Sollte die Bulls diese Hürde nicht nehmen können und der Kurs stabil unter das Niveau von 1,1113 USD zurückfallen, wäre mit einer Fortsetzung der seit Januar laufenden Abwärtsbewegung zu rechnen, die in Richtung 1,0867 USD zeigen könnte.

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GBP/JPY: Zinsentscheid der Bank of England prägt Richtung

Das Währungspaar GBP/JPY ist an der Abwärtstrendlinie angekommen, die vom Hoch im Juli bei rund 219,500 ausgeht. Der heutige Zinsentscheid der Bank of England könnte den notwendigen Impuls für die nächste Preiskorrektur oder den weiteren Aufwärtstrend liefern. Ein technischer Ausbruch über die genannte Trendlinie würde Kurspotenzial in Richtung 214,997 und 216,581 eröffnen. Scheitert das Paar an dieser Hürde, droht ein Rücksetzer bis in den Bereich von 211,969 und 211,259, wobei darunter die Level bei 209,604 und später 207,195 angesteuert werden könnten.

EUR/MXN und EUR/TRY: Korrekturen und neue Rallyes möglich

Der EUR/MXN hat mit einem Kurs von 21,2220 ein wichtiges Aufwärtsziel erreicht und ist dort zunächst abgeprallt, was kurzfristig eine Gegenbewegung bis in den Bereich um 20,9000 nahelegt. Weitet sich diese Korrektur aus, dürfte 20,6017 als nächstes Ziel fungieren. Startet das Paar stattdessen direkt eine weitere Rally und überwindet 21,2220 nachhaltig, könnte der Anstieg bis 21,9552 fortschreiten. Unterhalb von 20,5638 würde sich das kurzfristige Chartbild jedoch deutlicher eintrüben.

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Der EUR/TRY hat die seit längerer Zeit andauernde Konsolidierungsphase mit dem Ausbruch über den EMA50 beendet und ist wieder in den Rally-Modus übergegangen. Über die Marke von 56,5875 dürfte sich der Anstieg zunächst bis zum bisherigen Projektionsziel bei 56,9602 fortsetzen. Wird auch diese Marke überwunden, könnte das Paar die obere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrends bei aktuell 57,7259 erreichen. Rücksetzer bleiben oberhalb des EMA50 bei 55,6264 unkritisch, während ein Bruch darunter eine Korrektur bis 54,8465 auslösen könnte.

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