Waipu.tv und WOW Filme & Serien bieten Kombi-Paket für 6,99 Euro pro Monat an

Waipu.tv und WOW Filme & Serien bieten ein Kombi-Paket an, das Kunden Zugriff auf eine große Auswahl an Filmen und Serien sowie klassisches Fernsehen bietet. Das Paket ist für zwölf Monate zum Aktionspreis von 6,99 Euro pro Monat erhältlich.

Wer Fernsehen und Streaming in einem Paket nutzen möchte, kann jetzt kräftig sparen. Waipu.tv legt gemeinsam mit WOW Filme & Serien ein neues Aktionsangebot auf.

Zum Start der dritten Staffel von House of the Dragon gibt es das Kombi-Paket für kurze Zeit deutlich günstiger. Im Vergleich zum regulären Preis sparen Kunden im ersten Vertragsjahr mehr als 120 Euro. Der Sonderdeal ist am 15. Juni 2026 um 10 Uhr gestartet.

Enthalten sind das Perfect-Plus-Paket von waipu.tv sowie der Zugang zu WOW Filme &. Die Aktion läuft längstens bis zum 30. Juni, kann laut Anbieter aber auch früher enden, wenn das verfügbare Kontingent ausgeschöpft ist. Während des Aktionszeitraums kostet das Paket monatlich nur 6,99 Euro.

Regulär werden für die Kombination 17,49 Euro pro Monat fällig. Damit ergibt sich im ersten Jahr ein Preisvorteil von insgesamt 126 Euro. Das vergünstigte Angebot gilt für volle zwölf Monate. Mit WOW Filme & Serien erhalten Nutzer Zugriff auf ein großes On-Demand-Angebot.

Dazu zählen laut Anbieter mehr als 700 Filme aus verschiedenen Genres sowie zahlreiche aktuelle Kinohits kurz nach ihrer Veröffentlichung. Außerdem sind exklusive Serienproduktionen von HBO und WarnerTV enthalten. Teilweise stehen internationale Serienstarts zeitgleich mit dem US-Release zur Verfügung. Zu den angekündigten Highlights gehören die dritte Staffel von House of the Dragon, die am 22.

Juni startet, sowie wie Wicked - Teil 2, Nobody 2, Last Breath und From the World of John Wick: Ballerina. Auch bekannte Serien wie The Rookie, Euphoria, Chicago Med und Matlock sind Bestandteil des Angebots. Neben den Streaming-Inhalten profitieren Kunden auch vom waipu.tv-Paket Perfect Plus. Dieses umfasst nach Unternehmensangaben über 300 TV-Sender in Full-HD-Qualität.

Dazu zählen ebenfalls die Übertragungen der Fußball-WM über ARD und ZDF in HD. Genau diese Kombination aus klassischem Fernsehen und Streaming steht bei der aktuellen Aktion im Mittelpunkt. Das Komplettpaket aus waipu.tv Perfect Plus und WOW Filme & Serien ist damit für zwölf Monate zum Aktionspreis von 6,99 Euro pro Monat erhältlich - allerdings nur für begrenzte Zeit





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