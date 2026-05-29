Der Kadaver von Buckelwal "Timmy" wird auf der Insel Anholt obduziert und die wissenschaftlichen Untersuchungen vor der Entsorgung durchgeführt. Die Forscher des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund werden nicht bei der Obduktion beteiligt sein.

Wal-Skelett soll nach Obduktion nicht ins Meeresmuseum nach Stralsund kommen. Forscher des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund werden voraussichtlich nicht bei der Obduktion des vor der Ostsee gestrandeten Buckelwal s " Timmy " beteiligt sein.

Die Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums sagte, dass man sich auf die Bitte um die Obduktionsergebnisse beschränken wolle, wenn sie vorliegen. Das Skelett von Buckelwal "Timmy" soll nach der Obduktion nicht im Meeresmuseum Stralsund ausgestellt oder für wissenschaftliche Zwecke aufbewahrt werden. Die dänischen Behörden haben beschlossen, den Wal auf Anholt zu bergen und die Obduktion sowie die wissenschaftlichen Untersuchungen vor der Entsorgung auf der Insel durchzuführen.

Die Wetterbedingungen der letzten Tage haben einen Transport über die Ostsee ins 50 Kilometer entfernte Grenaa zum ursprünglich angedachten Obduktionsort unmöglich gemacht. Die Arbeiten sollen demnach am kommenden Wochenende beginnen. Der Kadaver von Buckelwal "Timmy" wird zunächst an Land gezogen, und gegen Ende der nächsten Woche sollen die "Bearbeitung seines Körpers" geplant sein. Voraussichtlich in der darauffolgenden Woche kann der Wal dann schließlich beseitigt werden.

Es wird wahrscheinlich kein Vertreter des Umweltministeriums in Mecklenburg-Vorpommern vor Ort sein, wenn der Kadaver von Buckelwal "Timmy" am kommenden Wochenende am Strand von der Insel Anholt obduziert wird. Auf Anfrage des Tagesspiegels sagte ein Sprecher des Ministeriums, dass man sich nicht ungebettet bei der Zerlegung des Kadavers beteiligen wolle. Was man bei den dänischen Wissenschaftlern nach der Obduktion anfragen wolle, seien die "Erkenntnisse aus der Zerlegung des Kadavers".

Auch der GPS-Tracker, der kurz vor der Freilassung am Körper des noch lebenden Wals angebracht wurde, wurde bereits bei den dänischen Behörden angefragt. Der Sprecher bestätigte dem Tagesspiegel, dass die Daten anschließend ausgewertet werden, um zu erfahren, wie lange der Wal nach der Freilassung gelebt und wo er sich aufgehalten hat. Am Donnerstagnachmittag trafen zwei Wal-Retter von "Team Hope" am Strand von Anholt ein, um den Kadaver von Buckelwal "Timmy" zu vermessen.

Die beiden Männer hantierten mit Teleskopstangen und einem Band in Art einer Wäscheleine aus, um den Körper des Wals zu vermessen. Aufgrund der extremen Wölbung des aufgedunsenen Wal-Kadavers konnte die Vermessung allerdings nur im Wasser neben dem Körper stattfinden. Die Leine wurde dann später am Strand mithilfe eines Zollstocks vermessen. Bereits am Vortag hatte es geheißen, dass die beiden Wal-Retter zwei vormalige Mitglieder der privaten Rettungsinitiative seien, allerdings nicht zu den Verantwortlichen gehören sollen.

Wenig später berichtete die Geldgeberin der Privatinitiative, Karin Walter-Mommert, der Videonachrichtenagentur News5, dass sie "das Dabeisein bei einer Obduktion" gefährden, weil aufgrund der im Körper entstehenden Verwesungsgase akute Explosionsgefahr sowie auch das Risiko von Krankheitsübertragungen bestehe





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Buckelwal Timmy Deutsches Meeresmuseum Obduktion Wissenschaftliche Untersuchungen Anholt Kadaver

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flugzeug-Absturz auf der A45: Obduktion des Piloten soll Klarheit bringenNach dem Flugzeugabsturz auf der A45 bei Hünsborn laufen die Ermittlungen. Nun ist klar, wie es weitergeht.

Read more »

Elfjähriger stirbt in Freibad – Obduktion angeordnetNach dem Tod eines Elfjährigen in einem Freibad im Rhein-Lahn-Kreis laufen Ermittlungen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, eine Obduktion soll jetzt weitere Hinweise liefern.

Read more »

„Kann es mir nicht zu Ende ansehen“: Geldgeberin der Wal-Rettung zieht FazitDer Kadaver des vor Dänemark gestrandeten Wals bläht sich immer weiter auf. Es besteht Explosionsgefahr – dabei sollte das Tier längst obduziert werden. Die Entwicklungen im Newsblog.

Read more »

Jetzt bleibt der Wal doch auf Anholt - Obduktion soll am Strand ablaufenDer Kadaver des in der Ostsee verendeten Buckelwals bleibt nun doch auf der dänischen Insel Anholt und soll direkt am Strand obduziert werden. Das teilte die dänische Umweltbehörde mit.

Read more »