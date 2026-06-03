Waldbrand in Spanien: Fast 200 Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Ein Waldbrand in der Region Murcia im Südosten Spaniens hat fast 200 Menschen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Die Flammen haben sich schnell verbreitet und haben bereits über 270 Hektar Land zerstört.

Fast 200 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, als ein Waldbrand zwei Orte in der Region Murcia im Südosten Spanien s bedroht. Dramatische Aufnahmen zeigen höllische Flammen, die vom Wind angepeitscht werden, während gelbgrauer Rauch den Himmel bedeckt.

Touristen und Einheimische laufen schreiend vor dem Feuer weg, das nur wenige Meter von den Wohnhäusern in Los Garres und Lages entfernt wütet. Wanderer, die auf dem zerklüfteten Bergkamm der Cresta del Gallo unterwegs waren, schlugen am Dienstag gegen 15 Uhr Alarm. Sie sahen in dem Naturschutzgebiet Brände ausbrechen. Verzweifelte Augenzeugen setzten mehr als 200 Notrufe bei den Rettungsdiensten ein.

Mehr als 300 Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Soldaten waren im Einsatz, um das Inferno zu bekämpfen. Flugzeuge und Hubschrauber kreisten über dem Gebiet, um die Brände zu löschen. Laut Medienberichten hat das Feuer bislang über 270 Hektar Land zerstört. Eine Person wurde wegen Verbrennungen behandelt.

Brisant: Die Rettungsdienste von Murcia gehen von absichtlicher Brandstiftung aus. Ein Anwohner, der sein Haus verlassen hatte, sagte, der ganze Himmel sei grau und man könne den Rauch von hier aus sehen, und es brenne immer noch. Ein anderer erklärte, es gebe hier viele Wohngebiete und die Flammen seien sehr nah an sie herangekommen. Seinen Worten zufolge handelte es sich um eine 20 Meter hohe Flammenfront.

Murcias Bürgermeisterin, Rebeca Perez, sagte, die Rettungskräfte hätten den Brand unermüdlich bekämpft. Allen Bewohnern von Los Garres und den betroffenen Gebieten möchten wir nach diesem schweren Tag unsere Anteilnahme und Unterstützung aussprechen. Das Feuer loderte am Mittwoch noch bis in die frühen Morgenstunden. Laut den Notfalldiensten von Murcia konnte der Waldbrand inzwischen weitestgehend gelöscht werden.

Allerdings gebe es noch Glutnester. Diese würden mittlerweile jedoch keine Gefahr mehr darstellen





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