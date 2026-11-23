Starke Winde hatten die Flammen auf der Halbinsel Formentor immer wieder angefacht. Die Brandbekämpfer hoffen auf einen Wetterumschwung.

kämpft die Feuerwehr gegen einen großen Waldbrand. Nach Angaben des balearischen Landwirtschaftsministers Joan Simonet waren am Montag etwa 50 Kräfte im Kampf gegen die Flammen im Einsatz.

Am Nachmittag war das Feuer den Angaben zufolge noch immer nicht vollständig unter Kontrolle. Bis dahin hatten starke Winde die Flammen immer wieder angefacht. Erst seit einigen Stunden habe sich die Wetterlage gebessert, hieß es. Insel ausgebrochen.

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Nach Angaben der Regionalregierung sind auch zwei Helikopter und zwei Löschflugzeuge im Einsatz. Die Löscharbeiten wurden nicht nur durch starke Winde, sondern auch durch die Unwegsamkeit des betroffenen Gebiets beeinträchtigt. Die Regionalregierung rief die Gefahrenstufe eins aus und bat darum, das Gebiet zu meiden. Die Ursache und die genauen Ausmaße des Waldbrands waren zunächst unklar.

Bisher sei noch keine Evakuierung von Gebieten notwendig geworden, hieß es. An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. It has been raging all night across the peninsula, has already burned more than 100 hectares, and still isn't under control this morning.

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Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Auf Mallorca gab es zuletzt immer wieder Waldbrände. Der dicht bewaldete Norden und Nordwesten der Insel gelten als besonders gefährdet.

Die Serra de Tramuntana mit ihren Kiefernwäldern wird von den Behörden als Risikogebiet eingestuft, auch wegen der Winde aus dem Norden, durch die sich Feuer schnell ausbreiten können. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.