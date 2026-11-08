Waldemar Anton fällt aus: DFB nominiert Ridle Baku für Nations League

Waldemar Anton verpasst die Nations League Spiele gegen Serbien und Holland. DFB Trainer Jürgen Klopp nominiert stattdessen Ridle Baku. Hier sind die Details.

Der deutsche Nationaltrainer Jürgen Klopp muss in der Defensive auf eine wichtige Verstärkung verzichten. Der Innenverteidiger Waldemar Anton fällt für die bevorstehenden Länderspiele der Nationalmannschaft aus. Dies bedeutet einen deutlichen Rückschlag für die Abwehrreihe unter dem neuen Bundestrainer.

Ausfall von Anton bestätigt

Der 30-Jährige wird die kommenden beiden Pflichtspiele nicht bestreiten können. Sein Verein Borussia Dortmund (BVB) hat den Ausfall des Spielers bereits offiziell bekannt gegeben. Während der gesamten Länderspielpause wird Anton in Dortmund bleiben und sich dort behandeln lassen.

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Für Anton war die letzte Zeit extrem erfolgreich gewesen. Beim BVB hatte er sich unter Trainer Niko Kovac zum absoluten Leistungsträger entwickelt. In der laufenden Saison stand er in jedem einzelnen Spiel auf dem Platz und war für die Stabilität in der Defensive unverzichtbar.

Wichtige Nations League Spiele drohen

Der Ausfall ist besonders bitter, da Anton gleich in zwei entscheidenden Partien der Nations League fehlen wird. Diese Spiele haben große Bedeutung für die Qualifikation und die Gruppenphase. Die Spiele stehen kurz bevor und die Vorbereitung läuft bereits.

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Am Freitag, den 13. November, gastiert die deutsche Mannschaft in Belgrad bei Serbien. Der Anstoß für dieses wichtige Auswärtsspiel ist um 20:45 Uhr angesetzt. Die Spieler müssen sich auf eine anspruchsvolle Atmosphäre in Serbien einstellen.

Nur drei Tage später, am Montag, den 16. November, folgt das nächste Duell. Diesmal empfängt Deutschland die Auswahl aus Holland im Berliner Olympiastadion. Auch dieses Spiel beginnt um 20:45 Uhr. Die kurze Zeitspanne zwischen den beiden Partien erfordert von der Nationalmannschaft volle Konzentration.

DFB nominiert Ersatz für Anton

Jürgen Klopp muss nicht lange nach einer Lösung suchen und hat bereits einen direkten Nachfolger parat. Der 28-jährige Ridle Baku vom RB Leipzig wird nachnominiert. Er nimmt damit den freien Platz im Kader von Waldemar Anton ein.

Für Baku stellt dies eine enorme Chance dar. Der Spieler von RB Leipzig möchte unter der neuen Ägide von Bundestrainer Jürgen Klopp auf sich aufmerksam machen. Er nutzt diese Gelegenheit, um seine Qualität im Nationalteam zu zeigen.

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Die DFB-Auswahl wird sich bereits am Montag, den 9. November, zusammenfinden. Dort startet die offizielle Vorbereitung auf die letzten beiden Gruppenspiele der Nations League. Der Fokus liegt auf der schnellen Integration der Änderungen im Kader.

Klopps Blick auf den neuen Kader

Bundestrainer Jürgen Klopp äußerte sich optimistisch zur kommenden Woche. Er freue sich riesig auf die nächsten beiden Spiele gegen Serbien und Holland. Der Trainer betonte die Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern im aktuellen Aufgebot.

Die Auswahl des Kaders war nach dem großen 44er-Kader im September eine schwierige Aufgabe. Die hohe Konkurrenz innerhalb der Gruppe erschwert die Entscheidungen für die Trainer. Es gäbe nach Ansicht von Klopp mehr Spieler, die verdient gewesen wären, dabei zu sein.

Jürgen Klopp sieht dies als positives Signal. Je mehr Qualität im Kader vorhanden ist, desto schwerer fallen die finalen Entscheidungen. Dies ist jedoch im positiven Sinne gemeint und zeigt die Tiefe des deutschen Fußballs auf. Die Nationalmannschaft ist gut aufgestellt.