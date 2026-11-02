Waldemar Hartmann unter Rassismusvorwürfe wegen Aussage zu Elif Eralp

Der ehemalige Sportmoderator Waldemar Hartmann löst eine politische Debatte aus, nachdem er die Berliner Bürgermeisterin Elif Eralp in Frage stellte. Minister Serap Güler bezeichnet die Äußerung als blanken Rassismus.

Der ehemalige Bayerische Rundfunk-Moderator Waldemar Hartmann befindet sich aktuell im Fokus der öffentlichen Debatte, nachdem er eine kontroverse Aussage über die Berlin er Regierende Bürgermeisterin Elif Eralp getroffen hat. Der 78-jährige, ursprünglich für seinen locker-sportlichen Stil bekannte Fernsehpersönlichkeit, äußerte sich auf der Plattform X kritisch zur aktuellen politischen Führung der deutschen Hauptstadt. Diese Positionierung markiert eine deutliche Verschiebung von seiner früheren Karriere als beliebter Sportjournalist hin zu einem eher rechten Meinungsmacher im konservativen Medienraum.

Kontroverse Äußerung zu Elif Eralp und politische Folgen

Die unmittelbare Ursache für die aktuelle Kritikwelle ist ein Beitrag von Hartmann auf Social Media, in dem er neben politischen Differenzen auch die Person der Bürgermeisterin in den Mittelpunkt stellte. Hartmann schrieb, er habe zwar ein Problem mit den politischen Vorstellungen der Linken in Berlin, wolle aber auch die Abhängigkeit von kriminellen Clans ansprechen. Dennoch betonte er ausdrücklich, dass er ein generelles Problem damit habe, dass Elif Eralp die Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt sei. Diese Formulierung wurde von führenden Politikern der CDU schnell und eindeutig als diskriminierend eingestuft. Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, erklärte im Deutschlandfunk, dass man Eralp zwar heftig kritisieren dürfe, aber Hartmanns Aussage ohne Wenn und Aber blanker Rassismus sei.

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Parteikollegen und CDU-Vertreter verurteilen den Post

Neben Serap Güler stieß die Äußerung auch bei anderen hochrangigen Mitgliedern der Union auf scharfe Ablehnung. Dennis Radtke, der Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), sprach sich ebenfalls klar gegen die Thesen von Waldemar Hartmann aus. Radtke erklärte im Deutschlandfunk, dass die Aussagen des früheren Moderators rassistischen Charakter hätten. Die Einordnung durch die CDU-Vertreter unterstreicht die Schwere des Vorwurfs, der an eine Person gerichtet ist, die jahrzehntelang als unschuldiger, kumpeliger Sportkommentator in den deutschen Wohnzimmern präsent war. Diese klare Abgrenzung der politischen Mitte zeigt, dass bestimmte Formulierungen und Denkweisen auch bei prominenten Medienpersönlichkeiten nicht mehr toleriert werden.

Verteidigung durch Hartmann und seine Medienplattform Nius

Waldemar Hartmann lehnt die Vorwürfe des Rassismus kategorisch ab und sieht sich als Opfer einer überzogenen Kritik. In einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung betonte er, er wolle lediglich die Berliner Linken kritisieren, deren Politik er als "aberwitzig" bezeichnet. Er fügte hinzu, die Vorwürfe hätten ihn tief getroffen, da er sein ganzes Leben lang kein rassistisches Verhalten an den Tag gelegt habe. Er erklärte selbstbewusst: "Ich bin jetzt 78 Jahre alt, kein Mensch kann mir auch nur ansatzweise irgendetwas vorlegen, das mit Rassismus zu tun hat. Ich war kein Rassist, ich bin keiner und ich werde auch keiner werden." Seine aktuelle Plattform ist das rechtspopulistische und rechtskonservative Portal Nius, wo er die Sendung "Zwei Helle - die Woche mit Waldi & Schupelius" moderiert.

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Medienwandel von BR-Studio zu rechtsextremem Stüberl

Der Wandel von Hartmann ist exemplarisch für den Niedergang seiner ursprünglichen Marke im Mainstream-Media. Früher war er im Bayerischen Rundfunk als Entdeckung gefeiert worden, die Sportmoderation revolutionierte, indem er Zoten riss und seine Interviewpartner duzte. Doch als der Ton in der Gesellschaft kritischer wurde, passte er nicht mehr ins Bild. Seine aktuelle Show spielt in einem holzvertäfelten Stüberl am Gendarmenmarkt in München, in bayerischer Tracht, an seiner Seite die Journalisten Gunnar Schupelius und Harald Martenstein. Dort erzählt er Altherrenwitze, die meist von Bayern und Preußen handeln, und verbindet diese mit der Angst vor jungen Linken und arabischen Clans, die seiner Ansicht nach über Berlin herfallen.

Langfristige Konsequenzen für das öffentliche Image

Die aktuelle Situation verdeutlicht, dass Hartmann das Millionenpublikum der frühen Jahre verloren hat, aber ein treues, kleineres Publikum in der konservativen Nische gefunden hat. Er rechne nun mit jedem und allen ab, was seine alte Kumpel-Rolle beendet hat. Während frühere Kritiker wie die ZDF-Moderatorin Maybrit Illner ihn bereits zu Beginn der 2000er Jahre als "kleinen Turnbeutelvergesser" bezeichneten, bleibt er heute trotz der Rassismusvorwürfe unverbesserlich in seiner Haltung. Er will sich nicht den Mund verbieten lassen und zeigt, dass er partout nicht aus dem Rampenlicht verschwinden will, das ihn viele Jahre lang im Sportjournalling angestrahlt hat.