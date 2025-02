Waldhof Mannheim siegt klar gegen Hansa Rostock

Der SV Waldhof Mannheim hat sich mit einem 5:0-Sieg gegen Hansa Rostock im Abstiegskampf der 3. Liga deutliche Hoffnungen auf den Aufstieg gemacht. Das Team von Trainer Bernhard Trares zeigte eine überragende Leistung und holte sich den ersten Sieg seit dem 24. November 2024.

SV Waldhof Mannheim feierte am Sonntag ein eindrucksvolles 5:0 gegen den Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock und setzte damit ein klares Zeichen im Aufstiegskampf der 3. Liga. Das Team von Trainer Bernhard Trares zeigte vor 13.509 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion eine überragende Leistung und holte sich den ersten Sieg seit dem 24. November 2024. Schon in der Anfangsphase des Spiels dominierte Waldhof die Partie und ging durch Tore von Felix Lohkemper (7. Minute), André Becker (12.

) und Arianit Ferati (24.) mit 3:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb der Druck auf die Gäste hoch, und die Mannheimer sicherten sich den verdienten Sieg durch Treffer von Julian Rieckmann (80.) und Niklas Hoffmann (88.). Trainer Trares hatte nach der desolaten Vorstellung beim 1:2-Auswärtsverlust in Saarbrücken in der Vorwoche die Mannschaft auf drei Positionen verändert. Sascha Voelcke rückte auf die linke Abwehrseite, Tim Sechelmann kam für Marcel Seegert in die Innenverteidigung, und Adrian Fein ersetzte Julian Rieckmann vor der Abwehr. Diese veränderte Aufstellung zeigte sofort Wirkung, und Waldhof setzte von Beginn an einen offensiven Schwerpunkt. Die Gäste kamen kaum zu gefährlichen Toren. Trotz einiger individuellen Fehlern in der Defensive verwaltete das Team von Trares die Begegnung souverän und ließ keine Chancen für Hansa-Rostock auf eine Wende entstehen. Ein unberechtigter Foulelfmeter von Sigurd Haugen (74.) wurde von Waldhofs Torhüter Jan-Christoph Bartels gehalten, der zudem im gesamten Spiel eine starke Leistung zeigte





SPORT Fußball 3.Liga SV Waldhof Mannheim Hansa Rostock

