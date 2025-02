Waldpakt 2.0: Mehr Verbindlichkeit für Naturschutz

Nach dem „Waldpakt 1.0“ aus dem Jahr 2019 haben sich Politik und Naturschutzverbände im Rahmen des „Waldpakts 2.0“ auf gemeinsame Ziele für die Zukunft der Wälder geeinigt. Während der neue Pakt auf mehr Klimaresilienz, nachhaltige Bewirtschaftung und vereinfachte Nutzung von Holz als Baustoff fokussiert, fordern die Verbände nun verbindliche Rahmenbedingungen in Gesetzesform.

Bereits im Jahr 2019 wurden gemeinsame Aufgaben im Rahmen eines „Waldpakts 1.0“ formuliert. Naturschutzverbände fordern nun verbindliche Rahmenbedingungen in einem novellierten Landesforstgesetz. Während Politiker teils wortgewaltige Bekenntnisse für die Zukunft des Waldes abgaben, erklärten sie gleichzeitig die Ambitionen für die zukünftige Waldpolitik.

„Um den Wald als Hort der Biodiversität zu bewahren, brauchen wir mehr Wildnisflächen, die helfen, Lebensräume und Biodiversität zu erhalten“, erklärte Umweltminister Oliver Krischer (Grüne). Die gemeinsame Erklärung war im Laufe des vergangenen Jahres mit Vertretern aller Verbände und Interessen erarbeitet worden. \Im „Waldpakt 2.0“ haben die Beteiligten drei Handlungsfelder definiert: Sie wollen zum ersten klimaresiliente Ökosysteme entwickeln, durch eine nachhaltige Bewirtschaftung und die Berücksichtigung der Klimafolgen. Zum anderen sollen die Bedingungen für Waldbesitzer so gestaltet werden, dass sie weiter gut und nachhaltig wirtschaften können. Und die Verwendung von Holz als Baustoff soll künftig vereinfacht werden. \Die Naturschutzverbände finden sich - anders als noch im Waldpakt 1.0 aus dem Jahr 2019 - deutlich stärker in ihren Forderungen berücksichtigt. Sie wünschen sich angesichts der vielen schönen Worte aber mehr Verbindlichkeit, auch in Gesetzesform. „Wir wollen verbindliche Rahmenbedingungen für eine natürliche Wiederbewaldung, für den Wasserrückhalt und Bodenschutz und klare Bestimmungen für Mischwälder durch überwiegend heimische Baumarten“, betonten die Verbände. Wir werden jetzt erstmal schauen, wie es im Bund weitergeht, ob es beim Bundeswaldgesetz bleibt. Wann diese vorliegen soll, ist allerdings noch unklar, womöglich erst im kommenden Jahr. Es sei noch vieles abzustimmen, unter anderem mit den Waldbesitzern, was tauge in der Praxis, außerdem würden laut Gorißen noch mehr Erkenntnisse aus der Forschung benötigt.





