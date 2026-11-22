Nordrhein-Westfalen präsentiert den aktuellen Waldzustandsbericht. Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen stellt den Wandel vor und kündigt Unterstützungsmaßnahmen für Waldbesitzer an.

Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) hat in Düsseldorf den aktuellen Waldzustandsbericht für Nordrhein-Westfalen vorgestellt und dabei die alarmierende Entwicklung der Wälder deutlich gemacht. Die Veröffentlichung findet nach einem Sommer mit extremer Dürre und dem historisch bedeutenden Großbrand im Hürtgenwald statt, der die Resilienz der lokalen Ökosysteme stark belastet hat. Der Bericht bestätigt, dass bereits im Vorjahr der Zustand der Wälder als kritisch eingestuft wurde, wenngleich einige spezifische Messwerte im Jahr 2025 eine leichte Besserung aufwiesen.

Kritische Werte und Dominanzwechsel der Baumarten

Nordrhein-Westfalen weist eine Waldfläche auf, die ein Drittel der gesamten Landesfläche einnimmt und somit eine immense ökologische und ökonomische Bedeutung besitzt. Die Baumstruktur des Landes zeichnet sich traditionell durch die Arten Buche, Eiche und Fichte aus, wobei Laubbäume mit einem Anteil von mehr als der Hälfte den Großteil des Baumbestandes dominieren. Dennoch hat sich die Fichte ihre Vormachtstellung verloren, und auch die Eiche, als eine der dominierenden Arten, zeigt zunehmend Schäden durch die veränderten Klimabedingungen.

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Die Daten des Berichts liefern ein klares Bild der gesundheitlichen Verfassung der Bäume. Im vergangenen Jahr wiesen lediglich 29 Prozent der Bäume eine gesunde und dichte Krone auf. Dieser niedrige Wert unterstreicht die dringende Notwendigkeit von Maßnahmen zum Erhalt der Waldbestände. Die Tendenz zeigt, dass sich der Zustand der Wälder insgesamt verschlechtert hat, was auf die Kombination aus lang anhaltender Trockenheit und extremen Wetterereignissen zurückzuführen ist.

Ursachen durch Klimawandel und Thünen-Institut

Meteorologe Karsten Schwanke erklärte im Frühjahr bei einer Konferenz zur Waldstrategie in NRW die Ursachen dieser Entwicklung im Detail. Demnach hat sich die Sonneneinstrahlung drastisch verändert, wobei es im Frühjahr etwa 30 Prozent mehr Sonnenschein und im Sommer bis zu 25 Prozent mehr als noch vor 60 Jahren gibt. Gleichzeitig regne es an weniger Tagen im Jahr, und der Niederschlag falle zwar intensiver, fließe jedoch schneller ab, was zu einer unzureichenden Wasserversorgung der Böden führt.

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Das Thünen-Institut für Forstgenetik stuft die Probleme als gravierend ein, da die Niederschläge sich tendenziell nicht mehr gleichmäßig über den Jahresverlauf verteilen. Bäume sind daher häufig gezwungen, mit extrem langen Trockenheitsperioden oder auch mit übermäßiger Nässe zurechtzukommen. Diese Stressfaktoren schwächen das Immunsystem der Bäume erheblich und machen sie anfälliger für weitere Schädigungen durch Krankheiten und Schadinsekten.

Waldbrand im Hürtgenwald und Folgen

Die praktische Belastbarkeit der Wälder wurde im August dieses Jahres im Hürtgenwald in der Nordeifel auf die härteste Probe gestellt. Dort wütete ein Großbrand auf mehr als 300 Hektar Waldfläche, der zu einem der größten Waldbrände in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen wurde. Bei diesen Löscharbeiten kamen Hubschrauber und sogar Bergepanzer zum Einsatz, was die Schwere der Lage verdeutlichte.

Bis zu 1.800 Einsatzkräfte kämpften zeitweise gegen die Flammen, um eine Ausbreitung auf weitere Gebiete zu verhindern. Dieser Großeinsatz verdeutlicht, dass nicht nur langfristige Klimafolgen, sondern auch akute Katastrophenereignisse die Waldbestände bedrohen. Die Kombination aus Hitze, Trockenheit und Feuer macht den Umbau der Wälder zu einem überlebenswichtigen Schritt für die Region.

Strategischer Umbau zu Mischwäldern

In Reaktion auf diese Daten und Ereignisse strebt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen einen strukturellen Umbau der Wälder hin zu stabilen Mischwäldern an. Diese Strategie zielt darauf ab, die Anfälligkeit für Krankheiten, Schädlinge und extreme Wetterereignisse zu reduzieren. Monokulturen, wie sie teilweise noch vorhanden sind, gelten als zu verletzlich im Angesicht des Klimawandels.

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Um diesen Wandel zu bewerkstelligen, will die Landesregierung die Waldbesitzer aktiv unterstützen. Diese Unterstützung ist entscheidend, da der Umbau von Waldflächen finanzielle und arbeitsintensive Maßnahmen erfordert. Die offizielle Präsentation des Berichts markiert den Beginn einer neuen Phase in der Waldpolitik, die den Fokus klar auf Anpassung und Resilienz legt, um die Wälder auch für zukünftige Generationen zu erhalten.