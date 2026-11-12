Walkenhorst Motorsport beendet Saison mit Bestleistung bei 24h Nürburgring

Das Team blickt auf die erfolgreichste Saison seit dem Markenwechsel zurück. Erfolge bei Walkenhorst Motorsport, Jorge Martin und Aston Martin prägen die Bilanz.

Die aktuelle Rennsaison von Walkenhorst Motorsport ist offiziell mit dem GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup in Portimao abgeschlossen. Das aus Niedersachsen stammende Team, das als Aston-Martin-Workshub agiert, resümiert eine intensive Kampagne, die als die erfolgreichste in der Geschichte des Teams seit dem Wechsel zur britischen Marke im Jahr 2024 gilt. Diese Entwicklung markiert einen historischen Meilenstein für die Organisation in Melle, die nun auf eine Reihe von Podestplätzen und Vizemeistertiteln zurückblicken kann.

Historischer Erfolg beim 24h-Rennen in der Eifel

Das absolute Highlight der Saison erreichte das Team beim legendären 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Die drei Aston-Martin-Werksfahrer Mattia Drudi, Christian Krognes und Nicki Thiim beendeten das prestigeträchtige Langstreckenrennen auf dem zweiten Gesamtrang. Dieses Ergebnis stellt den besten Platzierungserfolg der Teamgeschichte bei diesem Klassiker in der Eifel dar. Der Erfolg unterstreicht die technische Überlegenheit des Vantage GT3 und die taktische Brillanz der Crew. Parallel zum sportlichen Erfolg begann mit diesem Rennen die strategische Zusammenarbeit mit dem neuen Teampartner natural elements. Dieser Partner übernahm die Verantwortung für das Design der Pro-Fahrzeuge des Teams und verhalf den Rennwagen zu einem modernen, auffälligen Lack. Diese Symbiose aus technischer Rennleistung und professionellem Branding zeigt die wachsende Marktrelevanz von Walkenhorst Motorsport im internationalen GT-Umfeld.

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Stakeholder-Positionen und technische Partnerschaften

Neben dem Partnernatural elements bindet das Team auch den Reifenhersteller Pirelli strategisch ein. Die Zusammenarbeit mit Pirelli erstreckt sich über die komplette Saison 2026 und konzentriert sich primär auf die Nordschleife. Dort fungiert das erfahrene Team als offizielles Entwicklungsteam. Diese Rolle erlaubt es, Daten aus dem harten Rennbetrieb direkt in die Reifenentwicklung einzuspeisen, was beiden Seiten ermöglicht, über die Saison hinweg messbare Fortschritte zu erzielen. Christian Krognes und Mateo Villagomez lieferten hiermit nicht nur renntaugliche Zeiten, sondern auch wertvolle technische Daten.

Eine weitere Person, die in der öffentlichen Wahrnehmung eine große Rolle spielte, ist der Motorradweltmeister Jorge Martin. Viele Zuschauer schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen, was die mediale Aufmerksamkeit auf den Rennsport allgemein und das Umfeld von Walkenhorst indirekt stärkte. Solche emotionalen Momente prägen die Identität des Sports und ziehen neue Fans an, die später auch GT-Rennen verfolgen.

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Meisterschaftsplatzierungen und Serienbeiträge

Im GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup zeigte sich Walkenhorst Motorsport ebenfalls sehr erfolgreich. Das Duo Mateo Villagomez und Jamie Day gewann die Vizemeisterschaft im Silver Cup. Insgesamt belegte das Paar in sieben der zehn Saisonläufe Podestränge und demonstrierte dabei in jeder Veranstaltung konstante und starke Leistungen. Diese Konstanz beweist, dass die Setup-Strategien des Teams in den Sprintrennen besonders effizient waren. Die Fahrerkombination war dabei der Schlüssel zum Titelkampf.

Auch die Besetzung mit Maxime Robin und Gaspard Simon im Vantage GT3 war leistungsstark. Beide Fahrer zeigten am Steuer einen guten Speed und beendeten die Saison auf dem achten Rang in der Gesamtwertung. Dieser Erfolg verdeutlicht die Tiefe der Personaldecke, die das Team vorweisen kann. Auch wenn sie nicht zum Titel kämpften, lieferten sie wichtige Punkte für die Teamwertung und festigten die Präsenz des Teams in der Serie.

Ausblick: DTM-Debüt und Zukunft der GT-Strategie

Die Schwächelphase gab es lediglich im GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup. Das einzige zählbare Resultat für das Pro-Fahrzeug von Henrique Chaves, Christian Krognes und Jamie Day bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa, dem weltgrößten GT3-Rennen, war der siebte Platz. Nach einem unverschuldeten Unfall in der Startrunde zeigte das Trio jedoch eine beeindruckende Aufholjagd, die die Rennstärke bewies. Das Silver-Cup-Fahrzeug sicherte in drei Rennen Punkte, was einen soliden Abschluss darstellt.

Beim Saisonfinale in Hockenheim debütierte Walkenhorst Motorsport zudem im neugeschaffenen BMW M2 Cup auf der DTM-Plattform. Der erst 15-jährige Ungar Marcell Zsebő konnte mit einem guten Speed überzeugen und fuhr nach einem bitteren Ausfall im ersten Rennen am Sonntag auf den siebten Platz. Zukünftig möchte Walkenhorst Motorsport die Präsenz in dieser Serie ausbauen und somit nach einem Gaststart auch auf die DTM-Plattform zurückkehren.

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Teamchef Jörg Breuer äußerte sich erfreut: Vielen Dank an das gesamte Team für die großartige Arbeit in der Saison 2026! Saisonhighlight war sicherlich der zweite Gesamtrang beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Im kommenden Jahr möchten wir an die Erfolge anknüpfen. Auch eine Rückkehr ins ADAC GT Masters ist durchaus möglich, nachdem die Serie zur kommenden Saison die Road to DTM-Förderung durch eine deutlich erhöhte Förderung wesentlich attraktiver gemacht hat. Erste Testfahrten zur Saisonvorbereitung sind bereits für Dezember geplant.