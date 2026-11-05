Wall-Street-Crash: KI-Aktien und Rechenzentren im Fokus nach Wahlsieg

US-Börsen stürzen nach Demokrat-Sieg ab. Nvidia und AMD verlieren massiv. Anleger fürchten strenge Regeln für KI-Rechenzentren in Georgia und Texas.

Die US-Börsen erlebten am Donnerstag einen drastischen Einbruch, der die kurze Euphorie über den Wahlsieg der Demokraten im US-Präsidentschaftswahlkampf sofort wieder zunichtemachte. Innerhalb eines einzigen Tages stürzten die wichtigsten Indizes tief ab, wobei der Dow Jones zeitweise mehr als zwei Prozent verlor. Der breite Marktführer S&P 500 rutschte sogar um mehr als drei Prozent ab, während die technologielastige Technologiebörse Nasdaq mit einem Verlust von mehr als fünf Prozent am härtesten getroffen wurde.

Dow Jones und Nasdaq brechen ein

Die Schwere des Absturzes wird durch Vergleiche mit historischen Ereignissen verdeutlicht. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) könnte es sich um den schlimmsten Börsentag in den USA seit dem Zoll-Schock unter Donald Trump im April 2025 handeln. Die schnellen und massiven Verluste zeigen, wie empfindlich die Märkte aktuell auf politische Signale und deren ökonomische Folgen reagieren. Die anfängliche Erleichterung über ein klares Wahlergebnis, das langwierige Anfechtungen ausschloss, wich rasch der Sorge vor den konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen.

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Strengere Regeln für KI-Rechenzentren

Im Mittelpunkt der aktuellen Verkaufswelle steht die Befürchtung der Anleger vor strengeren Regulierungen für den Bau von Rechenzentren, die für die künstliche Intelligenz (KI) unabdingbar sind. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Georgia und Texas, wo die Demokraten in den Gouverneurswahlen gewonnen haben. Während des Wahlkampfs hatten diese Politiker bereits Einschränkungen für neue Großprojekte gefordert. Die riesigen Anlagen verbrauchen enorme Mengen an Strom und Wasser, was bei Anwohnern und lokalen Behörden auf Widerstand stößt.

Nvidia und AMD verlieren massiv

Die Chiphersteller sind von den regulatorischen Sorgen besonders hart getroffen worden. Nvidia verlor zeitweise mehr als acht Prozent seines Marktwerts, während der Konkurrent AMD sogar einen Rückgang von rund 16 Prozent hinnehmen musste. Die Angst der Investoren ist klar: Wenn der Bau neuer Rechenzentren verzögert wird, erhalten Hersteller solcher Chips wie Nvidia weniger Aufträge. Zudem gibt es Zweifel, ob sich die gewaltigen Investitionen in die KI-Infrastruktur überhaupt wirtschaftlich auszahlen werden.

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Expertenanalyse von Christian W. Röhl

Der Kapitalmarktexperte Christian W. Röhl erklärt die Marktdynamik mit dem Satz, dass die anfängliche Euphorie "kurze Beine" habe. Laut Röhl rücken jetzt die ökonomischen Konsequenzen in den Vordergrund. Die Prognosen der Bank UBS deuten darauf hin, dass rund 30 Prozent der für 2028 erwarteten neuen US-Rechenzentrumskapazitäten von Verzögerungen betroffen sein könnten. Röhl betont, dass der KI-Boom zwar nicht ende, aber möglicherweise langsameres Wachstum erleide.

Wirtschaftliche Folgen und Dax-Korrekturen

Anleger schichten ihr Geld bereits um und ziehen Mittel aus KI-Aktien ab, um sie in weniger volatile Sektoren wie Gesundheit oder Nahrungsmittel zu investieren. Diese Stimmungsumschwünge spürte auch der deutsche Dax, der nach einem Rekordhoch von rund 26.690 Punkten seine Gewinne wieder abgab. Die Kombination aus politischen Wendungen in den USA und den damit verbundenen Infrastrukturhemmnissen sorgt für große Unsicherheit in den globalen Finanzmärkten. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich diese Unsicherheit in konkrete Unternehmensstrategien übersetzt.