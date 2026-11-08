Wall-Street-Crash nach US-Midterms: KI-Blaseplatzen durch Widerstand gegen Rechenzentren

Nach den US-Midterms verzeichnet die Wall Street enorme Verluste. Der Widerstand der Wähler gegen neue Rechenzentren in Texas, Ohio und Georgia belastet die KI-Aktien massiv. Börsianer warnen vor einer Korrektur der KI-Bewertungen.

Die US-Börsen erlebten am 5. November den schwächsten Handelstag seit April 2025. Der Nasdaq 100 verlierte an diesem Tag 6,4 Prozent und sank damit auf ein Niveau, das zuletzt im März 2020 erreicht wurde. Der S&P 500 fiel um 4,4 Prozent, was einem Verlust von rund 2,5 Billionen US-Dollar Börsenwert entspricht. Dieser massive Einbruch wurde nicht durch Unternehmensbilanzen ausgelöst, sondern durch die Ergebnisse der US-Midterms. Die Demokraten gewannen die Gouverneurswahlen in Texas, Ohio und Georgia. Dort und in 40 von 41 lokalen Abstimmungen lehnten die Wähler neue Rechenzentrum-Projekte ab. Diese politische Wende belastet die gesamte KI-Rally, da sie auf Chips, Cloud-Kapazität und Strom angewiesen ist.

Markteinbruch und technische Indikatoren

Am Mittwoch nach der Wahl erschien die Situation noch entlastend. Der Dow Jones sprang um 1.569 Punkte, und der Nasdaq gewann 1,4 Prozent. Doch bereits damals fielen Chip- und Rechenzentrumswerte. In Frankfurt verlor das deutsche Technologieunternehmen Infineon am Donnerstag knapp 8 Prozent. Am darauffolgenden Tag kippte die Stimmung komplett. Der Nasdaq Composite schloss 5,5 Prozent tiefer bei 24.315 Punkten. Er liegt nun mehr als 10 Prozent unter seinem Rekord vom 6. Oktober. Dies definiert technisch eine Korrektur am Markt. Der S&P 500 liegt rund 6 Prozent unter seinem Hoch, was ebenfalls in diesen Bereich fällt.

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Der Halbleiterindex brach um gut 12 Prozent ein. Dies war sein schwächster Tag seit rund sechseinhalb Jahren. Einzelne Aktienkurse stürzten noch dramatischer ab. Die Aktien von Nvidia und Micron fielen um mehr als 17 Prozent. Tesla verlor 11 Prozent seines Wertes. Das Angstbarometer VIX sprang um rund 70 Prozent. Der Goldpreis markierte am 5. November im Handelsverlauf mit rund 26.692 Punkten ein Rekordhoch. Er schloss nur 0,4 Prozent tiefer. Am Freitagmorgen fiel der Goldkurs laut dpa-AFX unter 26.000 Punkte. Investoren flüchteten sich in sichere Häfen.

Politische Widerstände in Schlüsselstaaten

Präsident Trump machte auf Truth Social die Demokraten für den Markteinbruch verantwortlich. Er nannte den Tag einen der schlechtesten in der Geschichte. In Texas, wo Google, Meta, Oracle und OpenAI Milliarden in Rechenzentren investieren, gewann die Demokratin Gina Hinojosa die Gouverneurswahl. Sie hatte im Wahlkampf ein vorübergehendes Moratorium für neue Rechenzentren gefordert. Zudem verlangte sie strengere Regeln für Wasser- und Stromverbrauch. Das Ende von Steuervergünstigungen war ebenfalls Teil ihres Programms. Damit stehen Genehmigung und Wirtschaftlichkeit neuer Projekte unter Druck.

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In Ohio setzte sich Amy Acton mit einem bedingten Moratorium durch. Dort fanden 21 der 41 lokalen Abstimmungen statt. Neue Rechenzentren sollen ihre Strom-, Gas- und Wasserkosten selbst tragen. Sie müssen mit Gewerkschaftsarbeitern gebaut werden. Der Bau auf Industriebrachen statt auf Ackerland ist nun vorgeschrieben, wie Signal Ohio berichtet. In Georgia gewann Keisha Lance Bottoms mit 54 zu 46 Prozent. Sie hatte ebenfalls ein Moratorium zum Schutz des Stromnetzes versprochen. Diese politischen Hürden verzögern den Ausbau der Infrastruktur entscheidend.

Folgen für Investoren und Versorgungsunternehmen

Analysten schätzen, dass rund 30 Prozent der für 2028 erwarteten neuen Rechenzentrumskapazität von Pausen betroffen sein könnten. Die Investmentbank Baird nennt Oracle und CoreWeave als gefährdet. Morgan Stanley sieht Stromerzeuger mit Geschäft in Texas, Ohio, Pennsylvania und Georgia im Risiko. Die Bank erwartet eine Umschichtung der Kapitalanlage in regulierte Versorger wie Duke Energy. Reuters berichtete am 5. November über diese Strategieverschiebung. KeyBanc stufte Vistra wegen des politischen Risikos ab. Die Unsicherheit prägt die Stimmung an den Börsen.

Trotz der Panik gibt es gegenteilige Einschätzungen. Am Freitag drehten die Nasdaq-Futures ins Plus. NVIDIA gewann vorbörslich 3,6 Prozent. AMD, Intel, Broadcom und Micron kletterten um 5 bis 8 Prozent. Jefferies-Strategin Jane Gibbons nennt den Ausverkauf eine Reaktion, keine grundlegende Neubewertung. Ed Yardeni sagte CNN, es sei besser, Luft aus der KI-Blase zu lassen, als sie platzen zu lassen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fiel auf 4,84 Prozent. Dies ist das tiefste Niveau seit zwei Monaten. Der Terminmarkt für Dezember weiter eine Zinserhöhung der Fed einpreist.

Historische Muster und Lieferketten

Die Statistik mahnt zur Gelassenheit. Seit 1957 rutschte der S&P 500 in 12 von 17 Midterm-Jahren in eine Korrektur. Der Schnitt lag bei 18 Prozent. Dies deutet auf eine normale Marktphase hin, nicht auf einen strukturellen Zusammenbruch. Die Unternehmen am Anfang der Lieferkette verdienen an jedem neuen Rechenzentrum, bevor es ans Netz geht. Sie profitieren von der Nachfrage, selbst wenn der Bau verzögert wird. Wie stark diese Nachfrage war, zeigt AMD. Der Umsatz mit Rechenzentren sich im dritten Quartal fast verdoppelt hat. Ein politisch gebremster Ausbau trifft hier ein Geschäft, dessen jüngstes Wachstum fast komplett aus Rechenzentren kam.