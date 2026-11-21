Die US-Börsen erleiden massive Verluste. Nasdaq 100 verliert über 5 Prozent, S&P 500 und Dow Jones fallen in die Korrektur. AMD-Aktie bricht ein trotz Rekordergebnis.

Die anhaltenden Ängste vor einem nachlassenden Investitionsboom haben die US-Börsen am gestrigen Freitag in eine tiefe Korrektur getrieben. Der Nasdaq 100 verlor in der Spitze mehr als 5 Prozent und rutschte damit fest in den Abwärtstrend. Der breitere Nasdaq Composite steht für das Jahr 2026 aktuell im Minus, während der S&P 500 und der Dow Jones offiziell als in eine Korrektur gerutscht gelten, da beide Indizes mindestens 10 Prozent unter ihren jeweiligen Rekordhochs notieren.

Massive Verluste bei S&P 500 und Nasdaq

Für den S&P 500 markiert dieser Tag den siebten Verlusttag in Folge, was die längste Durststrecke seit Februar 2020 darstellt. Der Nasdaq Composite hat seit seinem letzten Rekordhoch am 6. Oktober bereits mehr als 16 Prozent an Wert eingebüßt. Es handelt sich hierbei um die dritte Korrektur innerhalb des Jahres 2026, wobei diesmal das gesamte Jahresplus vollständig verwischt ist. Die Breite des Einbruchs wird deutlich, als kurz nach Handelsbeginn am Freitag 71 der 101 Werte des Nasdaq-100-Index mindestens 20 Prozent unter ihren Allzeithochs lagen.

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Die Verliererliste ist dabei lang: 41 Titel fielen sogar um 40 Prozent oder mehr, und 15 Titel verzeichneten Verluste von über 60 Prozent. Besonders hart trifft es die Chip-Anleger, da 20 der 22 Halbleiter- und Speicherwerte im Index sich bereits im Bärenmarkt befinden. Der beliebte ETF Invesco QQQ lag rund 16,7 Prozent unter seinem Rekordhoch. Global gesehen wurden fast 9 Billionen US-Dollar an Börsenwert vernichtet, wobei Asiatische Aktien ihre schlechteste Woche seit 2020 verzeichnen konnten.

AMD-Aktie bricht trotz Rekordergebnis ein

Unter dem Druck der Marktkorrektur leidet auch die AMD Aktie extrem, obwohl das Unternehmen im dritten Quartal ein Rekordergebnis vorlegte. Der Umsatz stieg um 44,7 Prozent auf 13,38 Milliarden US-Dollar, doch die AMD Aktie hatte am 6. Oktober ein Hoch bei 649,42 US-Dollar markiert. Am 5. November brach die AMD Aktie an einem einzigen Tag um 17,3 Prozent ein. Kurz darauf folgte ein weiterer Schlag, als der Short-Seller Hunterbrook einen Bericht veröffentlichte, wonach AMD-Firmware beim auf der schwarzen Liste stehenden chinesischen Serverhersteller IEIT gelandet sein soll.

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AMD weist die Vorwürfe zurück und betont, sich strikt an das US-Recht zu halten, zudem kommen neue Exportregeln des US-Handelsministeriums für Südostasien hinzu. Die AMD Aktie schloss daraufhin 7,7 Prozent tiefer bei 489,19 US-Dollar. Charttechnisch kämpfte die AMD Aktie am gestrigen Freitag mit der 200-Tage-Linie, die bereits am 5. November unterschritten, aber unmittelbar zurückerobert wurde. Die Zone zwischen 425 und 452 USD stellt eine relevante Unterstützung dar.

Fed-Zinserwartungen und politische Unsicherheit

Die Märkte preisen inzwischen nahezu sicher eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ein, was hoch bewertete Wachstumswerte besonders belastet. Bereits im Oktober kam der Ausverkauf richtig ins Rollen, als klar wurde, dass die US-Notenbank zur Inflationsbekämpfung weiter straffen muss. Am 5. November erlebte der Nasdaq nach dem deutlichen Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms seinen schlechtesten Tag seit April 2025, mit einem Minus von 5,5 Prozent. Investieren fürchten strenge Regeln für KI und den Bau von Rechenzentren.

Vielen Anlegern hatte gehofft, dass der Rekord-Börsengang von Anthropic am Donnerstag der Branche neuen Schwung verleiht. Das Gegenteil trat ein, als die Aktie am zweiten Handelstag um rund 10 Prozent fiel und weitere KI-Werte mit nach unten zog. Anleger fragen sich zunehmend, ob sich die gigantischen Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur rechtzeitig auszahlen werden. Viele haben im ersten Halbjahr rasant Gewinne gemacht und sichern diese nun ab, was den Verkaufsdruck weiter erhöht.

Technische Perspektiven und nächste Schritte

Der Nasdaq hat mit dem Bereich zwischen 26.150 und 26.468 eine wichtige Unterstützung ohne größere Gegenwehr verloren. Am späten Freitagabend konnte sich der Index zumindest knapp unter der 25.000-Punkte-Marke etwas erholen. Wo wir am Montag eröffnen, vermag aber noch niemand vorherzusehen. Charttechnisch wartet die nächste Unterstützungszone im Index erst bei rund 23.000 Punkten, was rund 8 Prozent vom aktuellen Niveau entfernt ist.

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Sollte der wichtige Unterstützungsbereich für die AMD Aktie zwischen 425 und 452 USD fallen, könnte es bei 361 USD zu einem Gap-Close kommen. Die nächste relevante Unterstützung beginnt dort tatsächlich erst bei 268 USD. Während Anleger in US-Staatsanleihen flüchteten, wurden sogar Gold und Kupfer mit nach unten gerissen, wobei die Rendite der zehnjährigen Treasuries wieder unter 5 Prozent fiel.