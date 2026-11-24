US-Aktienmärkte stiegen stark an, nachdem Jensen Huang wieder CEO von NVIDIA wurde. Der VIX fiel deutlich, während auch asiatische Börsen zulegten. In Deutschland legte der DAX zu.

Die Wall Street erlebt eine fulminante Gegenbewegung. Der S&P 500 gewann am Montag 4,73 %, der Nasdaq 6,51 % und der Dow Jones 3,01 %.

Der VIX kam um 25% auf 25,8 Punkte zurück, nachdem er am Freitag kurzzeitig die 40 erreicht hatte. Auslöser war die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von NVIDIA. Die Aktie sprang um 31,5 % auf 165,05 Dollar. Allein dadurch stieg der Börsenwert des Chipkonzerns um rd. 950 Mrd.

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Dollar. Das zeigt auch, wie stark die Märkte inzwischen von einzelnen Schlüsselpersonen und Unternehmen abhängen. NVIDIA hat Huang gestern wieder als Vorstandschef eingesetzt. Der Verwaltungsrat sieht nach eigenen Angaben keine Gefährdung der nationalen Sicherheit durch seine Rückkehr.

Die laufenden Untersuchungen sind damit zwar nicht erledigt, aber die Erleichterung an den Märkten war erst einmal groß. Jensen Huang spielt für die technologische Ausrichtung und die Kundenbeziehungen des Konzerns eine Schlüsselrolle. Die Wiedereinsetzung beseitigt ein Führungsproblem, aber nicht die grundsätzlichen Zweifel an den Renditen der milliardenschweren KI-Investitionen. Nachhaltigkeit muss sich erst beweisen.

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Asien holt die Erholung mit erheblichen Kursgewinnen nach. Der KOSPI gewinnt im Dienstagshandel zeitweise rd. 7 %, der Nikkei gut 4 % und Taiwan sogar rd. 9 %. Samsung und SK Hynix gehören zu den großen Gewinnern. Die zuvor besonders stark abgestraften Halbleiterwerte profitieren überproportional.

Hongkong bleibt dagegen schwach. Die Erholung ist damit keineswegs gleichmäßig verteilt. In Deutschland legte der DAX am Montag um 2,2 % auf 25.337 Punkte zu. Heute startet das deutsche Börsenbarometer um 25.300 Punkte in den frühen Handel.

Der starke Anstieg an der Nasdaq dürfte weitgehend verarbeitet sein. Durch die dynamische Erholung gestern ist Rückgang um mehr als 8 % in der Vorwoche zu einem großen Teil wieder aufgeholt. Ob sich daraus eine tragfähige Bodenbildung entwickelt, ist noch nicht entschieden, die Chancen haben sich aber erheblich verbessert. Für die KI-Werte beginnt nun die eigentliche Bewährungsprobe.

Bei den großen Rechenzentrumsbetreibern steigen Investitionen, Abschreibungen und Finanzierungskosten. Die Frage, welche Unternehmen daraus nachhaltig attraktive Kapitalrenditen erzielen, bleibt offen. Das erfordert eine sorgfältige Selektion und hier gibt es weiterhin Risiken, zum Beispiel bei einigen Neoclouds. Für heute: Um 10 Uhr folgt das ifo-Geschäftsklima für Deutschland.

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Um 15 Uhr werden US-Immobilienpreisdaten veröffentlicht, um 16 Uhr das US-Verbrauchervertrauen. Morgen stehen die US-PCE-Inflationsdaten im Mittelpunkt. Sie sind für die weitere Zinspolitik der Fed entscheidend. Dieses Bild wurde auf einem Bilder-Hoster hochgeladen.

Wenn Sie es laden, dann verarbeitet der Bilder-Hoster möglicherweise Ihre IP-Adresse. Mit dem Laden des Inhalts akzeptierst Du die Laut Bericht von Reuters votieren mehr als 178.000 Unterzeichner, viele aus dem Silicon Valley, für eine Wiedereinsetzung von Jensen Huang als NVIDIA-CEO. Auch zahlreiche Führungspersönlichkeiten haben unterzeichnet, so die Nachrichtenagentur. Die Sammlung von Unterschriften ist die Inititative eines NVIDIA-Mitarbeite…Anthropic-IPO: Lohnt sich die Zeichnung?

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