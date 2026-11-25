Wall Street mit Markus Koch vom 25.11.2026

Werbung | Black Weeks beim Handelsblatt: Sichert euch 50 Prozent Rabatt auf das Jahresabo unterDie Wall Street steht vor einem außergewöhnlich schwachen Start. Sowohl beim S&P 500 als auch beim Nasdaq 100 zeichnet sich der schlechteste Handelsauftakt am Tag vor Thanksgiving überhaupt ab.

Abwärts-Gaps von mehr als einem Prozent waren an diesem traditionell freundlichen Handelstag extrem selten. Beim S&P 500 gab es das zuvor nur 2007 und 2008, beim Nasdaq 100 beziehungsweise QQQ nur 2000 und 2008. Das unterstreicht, wie nervös die Stimmung trotz der historischen Erholung zu Wochenbeginn bleibt. Die Rückkehr von Jensen Huang hat zwar einen wichtigen Belastungsfaktor für den KI-Trade beseitigt, doch der Markt richtet seinen Blick inzwischen stärker auf die Fed und das Wachstum.

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Wells Fargo weist darauf hin, dass Technologie im vergangenen Jahr rund 44 Prozent des realen US-Wachstums getragen hat. Sollte sich der KI-Capex-Zyklus abschwächen, während die Fed gleichzeitig weiter anhebt, könnten schnell neue Rezessionsängste entstehen. Gleichzeitig sind Halbleiter nach dem massiven Bewertungsrückgang inzwischen nur noch mit rund 9,7-mal den erwarteten Gewinnen bewertet, dem niedrigsten Niveau seit 1996. Dass die Aktien von Dell nach derart starken Zahlen und Aussichten deutliche Kursverluste sieht, untergräbt ebenfalls die Stimmung an der Wall Street.